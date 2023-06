Zlatan Ibrahimovic se retira a los 41 años: "El momento de decir adiós"

Zlatan Ibrahimovic sorprendió a los fanáticos al anunciar su retiro a los 41 años. El de esta tarde fue el último, con el AC Milan para la Serie A. Se fue ovacionado por espectadores y colegas.

Con unas sentidas palabras, el sueco dejó el fútbol y agradeció a quienes lo acompañaron y siguieron durante este tiempo. Las lágrimas salieron, a pesar del intento de resistencia del ahora ex jugador.

Con micrófono en mano, Ibra aseguró: “Muchos recuerdos he tenido en este estadio. La primera vez que llegué al Milan, me hicieron feliz. La segunda me hicieron sentir honrado. Agradezco al cuerpo técnico, dirigentes y aficionados de todo corazón, por la oportunidad que me han dado”.

“Gracias por hacerme sentir siempre en casa. Soy milanista para toda la vida. Ha llegado el momento de decir adiós al fútbol”, agregó. El delantero sueco se despidió en un año profesional de solo cuatro partidos.

Las lesiones le jugaron en contra y no pudo mantener la titularidad. Estaba en el Rossoneri desde 2019.

Ganó LaLiga, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa, Supercopa de España, Ligue 1, Copa de Francia, Copa de la Liga, Supercopa de Francia, Serie A, Supercopa de Italia, Europa League, Supercopa de Inglaterra, Copa de Países Bajos, Supercopa de Países Bajos y Eredivisie.

Pasó por el Barcelona, AC Milan, Inter de Milán, Manchester United, Ajax durante sus años de carrera detrás del esférico.