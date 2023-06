Mundial Sub 20: así quedaron los cruces para semifinales en La Plata

Este domingo, con los partidos Corea del Sur vs Nigeria y Estados Unidos vs Uruguay, se definieron las llaves para semifinales. Esta instancia del Mundial Sub 20 se desarrollará en La Plata.

Esta tarde, Corea del Sur le ganó por 1 a 0 a Nigeria, quienes eliminaron al seleccionado argentino en octavos de final. En tanto, los charrúas clavaron un 2 a 0, con un gol en contra, para eliminar a Estados Unidos.

Cruces

Jueves 8 de junio - Estadio Diego Armando Maradona

14:30 hs : Uruguay vs Israel

18 hs: Italia vs Corea del Sur

El domingo 11 desde las 14:30 hs, también en el estadio platense, se jugará el tercer puesto. En tanto, desde las 18 hs se resolverá la final del Mundial Sub 20.