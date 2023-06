Bragantino viajó muy motivado y con equipo listo

Especial para El Dia

Red Bull Bragantino llega muy motivado al partido de esta noche contra Estudiantes por la Copa Sudamericana. Para el plantel es el partido más importante del último mes.

Desde que se enfrentaron en Braganca Paulista, hace ya un poco más de un mes, jugó siete partidos (sumando los partidos del torneo brasileño y la Copa Sudamericana), con tres victorias, tres empates y una derrota, precisamente el domingo pasado cuando cayó 2-1 contra Fluminense en el estadio Maracaná.

El plantel se quedó en Río de Janeiro, se entrenó allí el lunes y ayer viajó rumbo a la Argentina, donde realizó un entrenamiento en el predio de Gimnasia.

Los futbolistas que disputaron dicho partido hicieron solo trabajos regenerativos porque Pedro Caixinha no los quiso exigir ya que entiende que el partido de esta noche es muy importante para el futuro del plantel en la doble competencia. Está claro que al igual que Estudiantes no le es indiferente ser primero o segundo de la zona C, la que comparten. De hecho el equipo se ha mostrado más compacto y con mejores argumentos futbolísticos en los partidos de la Copa que en el torneo local.

Bragantino no ha cambiado tácticamente respecto a la última vez que se vieron las caras en Brasil. Su formación base es de 4-3-3.

El equipo, de alguna manera, cambió en algunos puestos respecto al equipo del año pasado, cuando no le fue nada bien en los cruces frente a Estudiantes, rival al que respeta muchísimo por su actual nivel y por todo lo que representa históricamente en este tipo de competiciones.

El jugador más importante de la temporada pasada, Arthur, se marchó del club por una buena transferencia y es el jugador que todavía no ha podido reemplazar. Volvió a Palmeiras y en Bragantino se lo extraña demasiado.

Quien más se asemeja en características es Sasha, que jugó en muchos equipos grandes de Brasil entre ellos en el Santos.

El plantel viajó muy motivado y confiado. Sabe que además del triunfo le sirve el empate y en ese sentido no se irá a regalar a la hora de buscar el resultado. Apostará a la contra para poder lastimar a un equipo que lo dominó en buena parte del encuentro jugado en la ida. El objetivo de la empresa es meterse en octavos de final y eso buscará en La Plata.