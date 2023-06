La interna de Juntos por el Cambio se recalienta, en medio de tironeos por sumar a Juan Schiaretti a ese espacio. Este miércoles la precandidata a presidente del Pro, Patricia Bullrich, salió a cruzar fuerte a Horacio Rodríguez Larreta, a quien hizo responsable si se quebrara el frente opositor.

La ex ministra de Seguridad se refirió nuevamente a la idea de de su contrincante en las PASO de agosto de incorporar al cordobés y sumó un nuevo capítulo en la pelea, acusando al Jefe porteño de querer cambiar las reglas de juego a último momento debido a que cree que perdería ante ella en un mano a mano.

“¿Querés llevarte la pelota porque pensás que no ganás la elección? No vale”, aseguró Bullrich en una entrevista con radio Continental, en la que agregó que “la ruptura (de JxC) sólo depende de Larreta. Él sabe que tiene ir a la cancha y no inventar meter a Schiaretti". Además disparó un mensaje sin filtro: "Jugá limpio, con las cartas limpias, no vale tratar de jugar al rugby si es fútbol”.

En ese sentido agregó: “No vamos a romper nunca, vamos a competir”, al tiempo que comparó que “son (Sergio) Massa en la lógica de cómo se hacen los cambios”. Es por eso que la dirigente sostiene que este tipo de decisiones “debilita el espacio”.

Según la ex funcionaria del gobierno de Macri, la reunión de ayer “no tiene ningún tipo de validez de nada. El problema acá es si se abre una puerta que después no sabemos donde termina”, mientras que sobre José Luis Espert aseguró que está en medio, “pero no es trascendente en el debate”.