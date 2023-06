¿James Rodríguez a Boca? En Colombia confirman la llegada del jugador

Gran repercusión en el mundo Boca luego de lo que podría ser la "bomba" del mercado de pases. El colombiano de gran pasado, James Rodríguez, puede llegar a Boca Juniors a mitad de año, tras desvincularse de Olyimpiacos, su último club.

La noticia proveniente de Colombia caló hondo en nuestro país y ya se generó mucha expectativa. En ese marco, el periodista Javier Hernández Bonnet de Blog Deportivo, afirmó en Blu Radio: "La historia es muy simple: se reunieron varios empresarios, uno de ellos tiene vínculos en el fútbol europeo, con intereses en el fútbol español, un hombre que maneja muy buen capital y está radicado en Argentina”.

Asímismo, continuó: "la propuesta era comprar los derechos del jugador, un contrato con una suma importante de dinero, que está muy cercana a la que se rumoreó le hizo Botafogo (3.2 millones de dólares). La tarea era conseguir al jugador y hacerlo jugar en un gigante de Argentina, antes de llevarlo nuevamente al fútbol de España. El grupo de empresarios pone el billete y se lo entrega a Boca Juniors".

La llegada del colombiano podría ser un gran alivio para el armado de piezas que le toca a Jorge Almirón. Boca deberá afrontar una triple competencia con un plantel que acumula varias lesiones, y la llegada del colombiano podría ser una gran solución.

Además, el futbolista quiere volver a formar parte del seleccionado que dirige el argentino Néstor Lorenzo, de cara a las próximas eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, Javier Hernández Bonnet, explicó que: "El problema está en la comunicación con James. Me dice la fuente que no se han podido comunicar con él; incluso trataron de contactar a los tíos, pero no contestan. Si James pasa al teléfono, conversan y arreglan con el jugador. Sería un contrato a tres años. El gran esfuerzo lo hacen los empresarios, Boca no”.