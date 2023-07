¿Cómo sigue el conflicto de los micros tras el paro de la UTA en La Plata?

El paro de micros decretado por la Unión Tranviarios Automotor se sintió con fuerza en La Plata el viernes último, y le puso freno a varias actividades. Y lo mismo ocurrió en el AMBA, CABA y otras provincias. Ya en horas de la tarde se destrabó el conflicto y las unidades volvieron a funcionar, ya que se llegó a un acuerdo tras la promesa de cumplir con la batería de reclamos que planteó el sindicato, por lo que se convocó a una reunión para hoy para sellar el entendimiento.

En diálogo con este diario, el titular de la UTA La Plata, Oscar Pedrosa, dio detalles de cómo se encuentra la situación tras la huelga de los colectivos en nuestra región. "Se levantó el paro porque el sector empresario se comprometió a pagar", sostuvo, aunque aclaró que "todavía no se efectivizo el pago".

Es que, según explicó, "ese tema se va a tratar en una reunión posterior para establecer un calendario de pago, porque no es solo una cuestión salarial, sino que se plantean otros ítems". Ante la pregunta acerca de si se analizan convocar a otra huelga Pedrosa fue contundente: "No hay posibilidades de otro paro por el momento, a menos que manifiesten que no van a pagar, algo difícil que ocurra".

El gremialista insistió que "además del salario tienen que cumplir con otros ítems, pero se acordó que se trataría en una reunión posterior a la que destrabó el conflicto el viernes pasado". Además, esta semana, habrá otra reunión entre los empresarios y el Gobierno para rediscutir los subsidios del sector.

La audiencia de este lunes está pautada para las 16 y se realizará vía Zoom. Se espera que en la misma se le ponga punto final al conflicto. El documento consensuado el pasado viernes define una recomposición que dejaría el salario básico remunerativo en julio en $346.000, mientras que el de agosto, el básico, quedaría en $374.000 y pasaría en septiembre a $404.000.

Asimismo en el artículo 2° las partes acordaron que el rubro Viáticos/Reintegro de Gastos, por cada día efectivamente trabajado, se incrementa en los mismos porcentajes que el salario básico conformado fijado en el acuerdo. Así, a partir de julio, quedan en $1.756; a partir de agosto, en $1.897; y a partir de septiembre, en $2.048.

Según se informó, de la audiencia de hoy participan representantes de UTA, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTAPBA).

Freno al paro de la UTA

Cabe destacar que el viernes pasado, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el levantamiento desde las 17.30 de la medida de fuerza que afectaba al transporte automotor de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y anticipó que hoy se iba a conformar la "mesa de diálogo" para resolver los problemas que tiene el sector. En conferencia de prensa, Massa recordó que "el gobierno nacional hace un esfuerzo enorme para sostener el servicio de transporte público de pasajeros", que estimó en 500.000 millones de pesos este año, y lamentó la ausencia del gobierno porteño en la mesa de negociaciones.

Es preciso recordar que en un comunicado de la UTA, que lidera Roberto Fernández, y de las juntas ejecutivas seccionales se explicaba que el reclamo giraba en torno un reclamo por "las escalas salariales para los trabajadores del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y del interior tras el acuerdo con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap)". La medida de fuerza se concretó ante un incumplimiento del pago de esas escalas

salariales.

Massa encabezó la reunión en el Palacio de Hacienda con la participación de los ministros de Transporte, Diego Giuliano, de Trabajo, Raquel Kismer "Kelly" Olmos, y el de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, junto a dirigentes sindicales y los representantes de las cámaras de empresas de transporte.

En ese contexto, se anunció el levantamiento de la medida de fuerza y la firma del acta paritaria, luego de redactarse las resoluciones que garantizaban el servicio de los micros. A la vez, "desde el lunes va a haber una mesa para ir buscando solución a los problemas que tienen las empresas de transporte", aseguraban los funcionarios.