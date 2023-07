VIDEO.- Gavilanes al ataque en La Plata: ahora otro vecino denunció que "me la dieron de atrás"

La presencia de gavilanes sigue preocupando a los vecinos del Casco Urbano luego de un nuevo ataque, otra vez en la zona de la Terminal de Ómnibus.

Según vecinos, el "aguilucho" estaba posado sobre una luminaria y de forma repentina alcanzó a un hombre que caminaba por la vereda y le provocó una herida en la cabeza.

"Fue a metros de la esquina de diagonal 74 y 41", informaron testigos. En comunicación con este medio, el hombre agredido por el gavilán sostuvo que "iba caminando, tenía un manojo de llaves y a lo mejor eso llamó la atención del gavilán".

"Lo cierto es que me la dio de atrás. Es la segunda vez que me atacan. Esta fue de refilón, pero la primera vez me hirió feo", relató.

Cabe resaltar que desde hace por lo menos tres años que los vecinos de la zona de la Terminal denuncian ataques de estas aves rapaces no sólo a personas sino también a mascotas.

Una situación similar se vivió en los últimos días en las inmediaciones de Plaza Belgrano en Barrio Norte, en donde un hombre debió recibir tres puntos de sutura tras la arremetida de otro "aguilucho".