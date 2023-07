Carlos Auzqui, flamante refuerzo de San Lorenzo: "Estoy feliz de cumplirle el sueño a mi viejo"

El delantero Carlos Auzqui, recién llegado al país tras desvincularse del Ferencvaros húngaro y para sumarse a San Lorenzo, confesó que se siente "feliz por cumplirle el sueño a su viejo" de vestir la camiseta de el "Ciclón", con el que estará vinculado hasta diciembre de 2025.



"Mi viejo es hincha de San Lorenzo y estoy feliz de cumplirle el sueño, el siempre quiso que yo pueda jugar acá", expresó el "Perro" Auzqui, de 32 años, en diálogo con la prensa poco antes de someterse a la revisión médica de rigor antes de sumarse a el "Ciclón".



Auzqui, pedido especialmente por el DT de San Lorenzo Rubén Darío Insúa como refuerzo para la próxima temporada, se incorporará lo antes posible a los entrenamientos, habida cuenta de que desea estar disponible para jugar la semana próxima ante San Pablo, de Brasil, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.



"Estoy con mucha ansiedad. Luego de la revisión médica quiero firmar el contrato porque mañana estaré a disposición del cuerpo técnico. Hice la pretemporada en Hungría y jugué un par de amistosos, me siento bien en lo físico", explicó Auzqui.



El delantero inició su carrera en Estudiantes y luego vistió las camisetas de River Plate, Huracán, Lanús y Talleres de Córdoba, antes de pasar al fútbol de Hungría.



"Había estado cerca de San Lorenzo en otras oportunidades pero por una u otra razón no se dio. Esta vez no quise dejarlo pasar así que estoy feliz y dispuesto a dar el máximo", añadió Auzqui.



"Hablé con Augusto (Batalla) y con el "Pocho" (Cerutti) también, me hablaron muy bien del grupo, de cómo se manejan, así que estoy entusiasmado. Es muy importante también que el DT me haya pedido, que sepa lo que puedo aportar, espero disfrutar al máximo y también ganar cosas acá", concluyó el futbolista.