VIDEO. Otro barrio del Gran La Plata en alerta por la inseguridad

Es una constante de los últimos meses. Vecinos que se sienten "solos" y desamparados entre otras cuestiones por la inseguridad. Una escena que se viene repitiendo en La Plata, tanto en el casco urbano como en la periferia.

Ahora, quienes pusieron el grito en el cielo, fueron los vecinos de Altos de Gorina. Ese barrio de la zona Norte del Gran La Plata se ubica entre las calles 480 hasta 489 y desde 141 a 155.

"Lo que hace años era el cinturón hortícola de La Plata, con la expansión demográfica la zona se fue poblando, pero con ello comenzaron los problemas de falta de luminarias, mejoramiento de calles y seguridad. Por que -por ejemplo- no hay patrulleros disponibles como nos han comentado ahora desde la Sub Comisaría o en su momento no entraban por que se rompían, embarraban y hasta se han encajado", comentaron.

Para describir la situación, agregan: "Las calles están detonadas pozos, barro , y cuando llueve intransitables y más para quienes circulan en motos bicicletas y autos chicos"

"Hoy hablábamos con dos vecinos que sufrieron robos muy violento como entraderas -una con disparos y otra de cuatro horas con secuestro- de solicitar cámaras y nos pareció una utopía porque nos acostumbramos a que no nos dan nada", comentaron.

Esta tarde fueron recibidos por el delegado comunal de la zona. "Esperemos alguna autoridad se arrime y nos cumplan con lo solicitado, que no es ni más ni menos que un derecho a vivir dignamente, tener seguridad, calles transitables y luces".