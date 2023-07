Se sortearon los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana, por lo que quedó definido el rival con el que podría jugar Estudiantes de La Plata en el caso que se imponga en el repechaje frente a Barcelona de Guayaquil y así acceder a la próxima fase del certamen continental. De esta forma,, el sorteo determinó que el elenco platense o el ecuatoriano se medirá con el Goiás de Brasil, quien fuera uno de los rivales en la fase de grupos de Gimnasia.

Cabe destacar que, de avanzar, Defensa y Justicia se mediría con el ganador de Sporting Cristal-Emelec y Newell’s con el vencedor del choque entre Corinthians-Universitario, siendo estos los únicos equipos argentinos confirmados en octavos.

El evento se llevó a cabo en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, y estos serán todos los cruces:

Sporting Cristal-Emelec vs. Defensa y Justicia

Barcelona-Estudiantes vs. Goiás

Colo Colo-América MG vs. RB Bragantino

Independiente Medellín-San Lorenzo vs. San Pablo

Ñublense-Audax Italiano vs. Liga de Quito

Libertad-Tigre vs. Fortaleza

Corinthians-Universitario vs. Newell's

Patronato-Botafogo vs. Guaraní+

Cómo llega Estudiantes

Estudiantes hizo una gran primera ronda pero no le alcanzó para ser el primero del grupo C. Ganó cuatro partidos y empató dos. Apenas recibió un gol en contra. Pero aun así no pudo llevarse el boleto directo. Siempre le aparece un obstáculo en esta competencia.

Tal como se informó, en el caso que supere en el repechaje al equipo ecuatoriano su rival de octavos de final será Goiás, con quien deberá definir como visitante. Incluso ni siquiera tendrá ventaja deportiva.

Newell’s fue uno de los dos mejores equipos de la fase de grupos junto a San Pablo, ambos invictos y con 16 puntos de 18, y se cruzará en los playoff con el ganador de Corinthians-Universitario a partir de la primera semana de agosto.

Mientras que Defensa y Justicia también cerró una buena primera fase con un punto menos que la Lepra y buscará seguir con vida en la Sudamericana enfrentando al ganador de Sporting Cristal-Emelec.

Además del Pincha, los otros equipos argentinos que podrán meterse entre los 16 mejores del torneo serán San Lorenzo, Tigre y Patronato.

El Pincha es el primero que saldrá a jugar el martes 11 a las 21 contra Barcelona, en Ecuador, y la vuelta será el 18 en La Plata. El miércoles 12 Patronato recibirá a Botafogo y la otra semana viajará a Río de Janeiro.

Ese mismo día San Lorenzo estará en Colombia para enfrentar a Independiente Medellín y luego definirá la clasificación en el Bajo Flores. Y por último, Tigre visitará el jueves 13 a Libertad, en Asunción, con el objetivo de conseguir un buen resultado para luego cerrar la serie en Victoria.

Los otros cruces serán Colo-Colo-América (Brasil); Corinthians-Universitario; Sporting Cristal-Emelec; Ñublense-Audax Italiano.