Juicio por la muerte de Emilia Uscamayta Curi: piden imputaciones por falso testimonio

Quinta jornada en el juicio por la muerte de Emilia Uscamayta Curi (26), la estudiante de periodismo que en 2016 murió ahogada en la pileta de una fiesta clandestina en la localidad de Melchor Romero, que tiene como imputados a cuatro empresarios: Carlos Federico Bellone, Gastón Haramboure, Raúl Ismael García y Santiago Piedrabuena por el delito de homicidio simple con dolo eventual y desobediencia (dos hechos) previstos y penados por el art 79 y 238 del Código Penal.

El Tribunal Oral y Criminal N° 3 integrado por los Drs. Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali retomaron este miércoles las actividades luego de pasar a un cuarto intermedio de casi 48 hs debido a la enfermedad de uno de los Magistrados. En esta oportunidad declararon seis nuevos testigos: Andrea Sánchez Brites -efectivo policial de la UPPL-, Julián Marcelo Fernández -efectivo policial encargado del patrullaje de la zona ese día-, José María Moccero -trabajador de la Dirección de Cooperativas de la Municipalidad de La Plata-, Jonathan Medina -RRPP de 737-, Agustín Saintout -quien vendía entradas y trabajaba en el local bailable 737 propiedad de dos de los imputados- y Maximiliano Quispe oficial de la policía que estuvo presente esa noche en el lugar.

Falso testimonio

Jonathan Medina brindó una testimonio dubitativo en comparación con su primer relato el 1 de enero de 2016 en la DDI. En esta oportunidad, Medina, declaró por casi una hora donde la mayoría de las respuestas fueron “no me acuerdo”. Ante esta situación la Fiscal de juicio Silvina Langone pidió al Tribunal la lectura de varias fojas del expediente donde el testigo había aportado detalles importantes para la causa. En aquella instancia había dicho “Gastón Haramboure llegó para repartir las preventas y ahí salimos a venderlas con un amigo. Gastón nos entregó las entradas y además llevó las heladeras y los sillones. Piedrabuena también organizaba la fiesta”.

Ante la pregunta del Ministerio Público Fiscal si el testigo conocía al propietario de la quinta donde se realizó la fiesta, Medina, respondió que no. Frente a esta situación se prosiguió nuevamente a leer la foja 558 del expediente por contradicciones y omisiones en la que rezaba “a Gastón lo conozco 737 porque me lo presentó un amigo porque yo quería empezar a trabajar ahí en el boliche. Al Peque García lo conozco de turismo, pero no tuve relación. Respecto de Bellone se que es el dueño de la quinta donde se hizo la fiesta”. También ese día aseguró que “me contrató Gastón Haramboure para hacer el trabajo ya que le comenté que tenía un drone para filmar. Fui unos días antes a la quinta porque hable con el Peque para ver si podía ir al filmar ya que yo me dedico a hacer filmaciones con dron”

Para los letrados representantes del particular damnificado, Adrián Rodríguez Antinao e Ignacio Fernández, quedó en evidencia las “contradicciones y omisiones hechas por el testigo. Se notó que hay un pacto de silencio tendiente a revelar la coordinación y la función de los organizadores, incurriendo en muchos olvidos de cosas muy básicas y por el otro lado se acordaban de pequeños detalles como ver a una persona con un vaso en la mano y no recordar otras cosas respecto de un evento donde es inusual que muera una persona en una fiesta. Se van a iniciar acciones legales de naturaleza penal porque entendemos que han mentido.” Así lo detalló Adrián Rodríguez Antinao en diálogo con El Día.

El Ministerio Público Fiscal acompañó la petición de los abogados y en la jornada de hoy quedaron señalados por falso testimonio Jonathan Medina y Agustin Saintout. El 29 de junio ya había sido imputada también Mariana Buffone, la pareja de Carlos Bellone, el dueño de la quinta donde se realizó la fiesta. Según el art 275 del Código Procesal Penal de la Prov. BS AS que reprime con prisión al testigo o perito que afirmare una falsedad, negare, o callare la verdad en todo o en parte.

Extensas jornadas

Se espera que para este viernes termine la ronda de testigos del bloque acusador para dar lugar a los convocados por los abogados defensores, los Drs. Alejandro Montone, Juan Di Nardo, Alfredo Gascón, Miguel Molina, y Marcelo Peña, de los cuatro imputados. Por estas horas evalúan si sus defendidos prestarán declaración testimonial frente al TOC 3.

Finalizada la ronda de testigos llegará el turno de los alegatos finales, aunque todavía falta que el Tribunal defina un pedido de careo realizado por el particular damnificado. Hecho por el cual todavía no se ha expedido.

El juicio continúa este jueves a las 10 de la mañana en los Tribunales de calle 8 y 57.