Comercio con cama adentro, la tendencia que se impone para prevenir los delitos

La inseguridad no tiene fin para un kiosco de 12 y 32, donde ya sufrieron cuatro robos en apenas una semana y media, el tiempo que lleva abierto el local desde su inauguración.

EL DIA pudo dialogar con Edgar, el propietario, que comentó la pesadilla que le está tocando atravesar: “Lo abrí hace una semana y media. El local me lo entregaron hace un mes, pero tuve varios días de gracia para ir haciendo algunas reparaciones y poner algunos muebles, que hice con mis propias manos, ya que no tenía suficiente capital como para poder afrontar todo junto”.

A su vez, él comerciante destacó que se trata de una zona muy transitada, pero que eso no impide que los delincuentes actúen: “Tengo un semáforo en la esquina y una parada de micros, pero se ve que eso no les impidió entrar de noche, entrar a la mañana y robarme una bicicleta”.

Mas allá de los cuatro robos que ya sufrió, Edgar comentó que también el miércoles pasado hubo un nuevo intento delictivo: “Me querían volver a entrar, pero por suerte esta vez pude llamar a la Policía”.

“Tengo que invertir capital en seguridad, en vez de estar invirtiéndolo en el negocio. Me rompieron las cosas por vandalismo. Rompieron cosas materiales las cuales utilizo para mi trabajo. Se llevaron mercadería: chocolates, alcohol, alfajores, literalmente no sé hasta dónde podemos llegar para que me hagan todo esto por estas cosas”, relató indignado.

Por último, aseguró que para evitar más robos, duerme en el local: “Estoy acá para que no me pase eso”.