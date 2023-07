La industria del juicio “se lleva puestas” a las pymes

La industria de juicio impacta cada vez más en las empresas, en las grandes y, sobre todo, en las pymes. Al respecto, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentaron una nota ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal (CNAT), que preside la jueza Silvia Esther Pinto Varela, en la que solicitan se suspenda una normativa que “establece intereses exorbitantes en pagos por juicios laborales”.

“Estoy destruido, esto es un baldazo de agua fría. Es un disparate ajustar la sentencia, más allá de que en mi caso fue un juicio inventado, de alguien que trabajó 4 años. Un viernes me pidió un adelanto y nunca más apareció”, le dijo a este medio Juan (el nombre no es real: pidió anonimato porque su causa está aún abierta), que tuvo una imprenta por más de 20 años y la cerró hace seis.

“Tuve un juicio, el único en 25 años, y la contraparte nunca quiso negociar. Luego de 9 años salió esta sentencia que me obligó a pagar $300.000, pero con los intereses llega a casi 15 millones de pesos. No puedo afrontarlo, ni cerca. Ahora soy empleado, tengo 63 años y no sé cómo va a terminar esto. Apelamos y vamos a esperar, pero esto es una locura total. Se van a fundir a muchísimas pymes”, aseguró.

“Tenemos el caso puntual de una empresa que en 2019 tuvo una sentencia de 900 mil pesos en un juicio que fue apelado y el año pasado dictaminaron que la liquidación a pagar ascendía a los 27 millones de pesos más costas y demás”, plantearon, al tiempo que “es un problema muy serio que está fundiendo a las Pymes ya que es imposible calcular los costos”.

La situación, aseguran las cámaras empresariales, no sólo genera honda preocupación entre los empresarios argentinos, también provoca un contexto de “resultados erráticos, inequitativos, exorbitantes y criterios disímiles de interpretación” y efectos “extremadamente nocivos para la industria, el comercio y los trabajadores en general”.

Además, empresarios de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), advirtieron sobre los perjuicios que la actualización de los juicios laborales genera sobre el patrimonio de las Pymes y su capacidad de producir y seguir generando empleo.

“Desde CGERA creemos que es un tema para revisar. Se lo hemos planteado a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos durante su visita a la institución”, señaló Marcelo Fernández, Presidente de la entidad. Por su parte, el Presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza (ADEL), Norberto Peluso, explicó que en “el sector hay varios ejemplos de lo que está ocurriendo debido a que la situación está generando problemas realmente terribles”.