Bella Hadid: la modelo reveló todo sobre su estado de salud

Es una luchadora. Ahora, se alejó por un tiempo de las pasarelas para batallar contra una infección bacteriana provocada por una picadura de garrapata. Así, la última vez que se la vio desfilar fue durante el Emerge Fashion Show 2022 celebrado en Catar, en octubre pasado.

En su recuperación, Bella Hadid se refugió en Pensilvania para continuar su tratamiento contra la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana provocada por la picadura de una garrapata que le diagnosticaron en 2012. Y felizmente, tras diez años de batallar contra ese mal, la modelo confesó estar sana: “La pequeña yo que sufrió tanto hoy estaría muy orgullosa de mi yo adulta por no haber renunciado en todo este tiempo. Vivir en este estado, empeorar con el tiempo y continuar trabajando mientras intentaba que mi familia estuviera orgullosa de mí me afectó de una manera que realmente no puedo explicar. Una cosa quiero contarles: 1) estoy bien, no tienen que preocuparse; 2) no cambiaría todo lo que viví por nada del mundo. Si tuviera que pasar por esto otra vez para llegar a este momento exacto en el que estoy ahora, finalmente saludable, lo haría sin dudarlo. Soy quien soy gracias a todo eso”, subió a las redes.

Para finalizar, vale recordar que, Bella, quien este año no pudo asistir a la tradicional gala del MET ni al Festival de Cannes, también contó intimidades de su proceso durante el último tratamiento. “Fueron más de cien días de medicación y terapia, pero siento que todo valió la pena si hoy puedo ser verdaderamente yo misma, por primera vez en mucho tiempo. Volveré cuando esté lista”, concluyó.