VIDEO.- Viviana Canosa salió a bancar a Lali Espósito y arremetió con todo contra Milei

Lali Espósito recibió el apoyo menos esperado tras el cruce que mantuvo con Javier Milei, luego de que el libertario se consagrara ganador de las PASO. En las últimas horas, Viviana Canosa, quien tiempo atrás arremetió contra la cantante, ahora salió en su defensa tras la respuesta del líder de la Libertad Avanza.

"No es mi cantante favorita. He dicho cosas de ella muchas veces al aire. Pero tiene todo el derecho de opinar... Dicen que son liberales, pero son profundamente antidemocráticos. No soportan ningún tipo de crítica. Lo sé porque lo estoy viviendo en carne propia con ellos", tiró Canosa.

De esta forma, la conductora televisiva tomó posición en el entuerto entre Lali y Milei. "Qué peligroso", había posteado la vocalista el domingo en sus redes sociales una vez que la victoria del libertario se convirtió en un acontecimiento político. Por su parte, el ahora candidato presidencial tiró irónicamente: " Perdón, no sé quién es Lali Espósito... Yo escucho a los Rolling Stones".

Tras ello, la cantante recibió una ola de mensajes en contra aunque también contó con un amplio respaldo que trascendió a sus seguidores, como es el caso de Canosa.

La conductora volvió a disparar contra Milei al expresar que "el odio va a ser mucho peor con esta gente en el Gobierno". En la misma línea, auguró que "la mordaza va a estar a la orden del día".