VIDEO.- Así fueron los saqueos en supermercados y comercios del Conurbano bonaerense

En medio de una jornada en la que hubo mucho temor ante mensajes virales advirtiendo saqueos, donde sí se terminaron registrando ese tipo de episodios fue en los partidos de Moreno, Escobar, José C. Paz y Tigre. En Pilar hubo intento de robar un local de electrodomésticos, donde hubo cuatro apresados.

Uno de los más difundidos fue el saqueo en un supermercado Día de la localidad bonaerense de José C. Paz, confirmado por la jueza de turno de San Martín Gabriela Persichini, quien contó que "derribaron las puertas e ingresaron al lugar, que estaba cerrado por el rumor de saqueos. Hay muchos destrozos, llegó la Policía y les tiraban con piedras y botellas. Tuvieron que pedir refuerzos y bajaron cinco patrulleros más".

Por el caso "hay cuatro detenidos, pero también muchos prófugos, por lo que hay una investigación profunda para identificarlos y ver cómo se iniciaron estos saqueos". "Me sorprende que nieguen el hecho, porque en el lugar está hasta el ministro Sergio Berni y el jefe de Policía (Daniel García) en José C. Paz. Por ahí no tuvo la información suficiente el intendente", añadió Persichini.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, afirmó que hubo "un saqueo por el que se pudo actuar rápidamente y se detuvo a una persona". "Estos vecinos que saquearon un supermercado Día son en su mayoría jóvenes. Queremos llevarle tranquilidad a la población, porque estamos muy atentos a lo que pueda pasar en cada lugar de Tigre", precisó Zamora.

En los partidos bonaerenses de Merlo y Morón circularon versiones de posibles saqueos y por prevención arribaron rápidamente los uniformados.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó este martes por la noche que hubo 36 detenidos, habló de episodios "coordinados" y denunció una campaña en redes sociales incitando al saqueo.

Un supermercado chino de La Reja, en el partido de Moreno, había sido saqueado y luego fue prendido fuego. Las imágenes fueron captadas por vecinos que compartieron los videos en las redes sociales. Asimismo, el dueño del comercio recibió un ladrillazo en la cabeza y debió ser internado, aunque luego fue dado de alta. "A partir de las 19hs. hubo diferentes focos de robos organizados a distintos comercios de Moreno, la Secretaría de Seguridad municipal junto con la Policía bonaerense detuvo hasta ahora a 8 personas que serán investigadas por los delitos cometidos", informaron en un comunicado oficial del municipio de Moreno.

Otro episodio ocurrió cerca de las 19:15hs., en Escobar, donde intentaron entrar al supermercado Día de Maquinista Savio. Por ese hecho se registraron seis detenidos, cuatro de ellos menores de entre 12 y 15 años.

En Tres de Febrero, la Municipalidad indicó que "se detectaron intentos de vandalismo en comercios que fueron disuadidos y neutralizados por agentes de fuerzas especiales provinciales. Hay detenidos por estos hechos y ya se encuentran a disposición de la Justicia".

La situación en Mendoza y Neuquén

Por otra parte, los gobernadores de Mendoza, Rodolfo Suárez, y de Neuquén, Omar Gutiérrez, advirtieron que los episodios de robos organizados que tuvieron lugar en sus provincias en los últimos días tienen detrás "un grupo de instigadores" sobre los cuales "debe caer todo el peso de la ley", del mismo modo que sobre quienes protagonizaron intentos de robos en supermercados.

"Son grupos minúsculos que tienen antecedentes delictivos, con antecedentes penales y judiciales. Se ha instigado a través de redes sociales y estamos investigando quién esta detrás de este evento", dijo el gobernador neuquino en las últimas horas, en un video reproducido en sus redes sociales por la portavoz presidencial Gabriela Cerruti.

En esa línea, Gutiérrez dijo que "no está tipificado jurídicamente como saqueos" y sostuvo que "surge claramente que ha habido grupo instigador que va llevando a la gente hacia donde no está la policía, que automáticamente graba y lo sube en las redes". "Está el artilugio, la herramienta de la instigación y vamos con todo el peso de la ley sobre ellos", completó.

Por su parte, el gobernador mendocino envió también por redes un mensaje a los habitantes de su provincia para advertirles que "la difusión de mensajes por WhatsApp son falsos, maliciosos y cobardes, orquestados por alguien".

"Estamos averiguando el móvil, si es político o no", señaló, al tiempo que advirtió que sobre "aquellos que envían esos mensajes" les va a caer todo el peso de la ley".

"La policía de investigaciones está trabajando, así como les cayó el peso de la ley a los que realizaron esos hechos y están detenidos", dijo Suárez, quien solicitó "no difundir esos mensajes".