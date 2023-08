VIDEO. Salomé, la actriz de La Plata que a sus 99 años estrena película y es un canto a la vida

Salomé tiene para contarnos una gran historia. Ella vive en La Plata, tiene 99 años y es actriz. Este jueves 24 hasta el miércoles 30, estrena el documental "La última pirueta", en homenaje a un tío que falleció en escena. El mismo se podrá ver desde las 18 horas en el Centro Cultural Islas Malvinas (19 y 51).

En un mano a mano con EL DIA, cuenta y detalla cómo fueron sus comienzos, que la relacionaron con el circo: "Yo estuve en el circo hasta los 12 años, lo debo llevar en la sangre. Es un documental, que se llama "la última pirueta", tomada de un tío mío que murió en escena. Mis padres también trabajaban, nunca en la pista ni nada de eso, era en la parte artística. Mi vida era una habitación 10 días, 15 días, en un circo criollo".

En esta misma línea, resaltó: "Mamé el circo porque viví esa vida en un mundo distinto, recorriendo el interior de la provincia, viajando en tren, con esa alegría, emoción, arte, distracción y a veces trabajos para la gente lugareña, porque se llegaba a un sitio y había que montar el circo rapidísimamente para no perder ni un día y yo vivía esa magia".

A su vez, contó de qué se trata la expresión "Circo Criollo": "Constaba de dos partes: la primera, se hacia en la pista, con contrapesistas, acróbatas, magos, payasos, equilibristas, domadores. Era completísimo. El dueño del circo fijaba lo que se cobraba, pero tenia que pagar a los artistas de pista, a los artistas del escenario".

Una vez que falleció su tío, ella tuvo que tomar un rol importante con su familia circense: "Falta alguien y la vida tiene que seguir. No se porque motivo se fue, pero yo con 8 añitos metida ahí, a veces alumbraba con una vela si no había electricidad en el pueblo apuntando, porque por mas de que sean obras que se repetían, eran muy largos los parlamentos y había que ayudar. Eso me hizo grabar muchas obras".

"Siempre digo que mi debut como artista fue a los 4 años, en una obra que se llamaba el `Arlequín´. A los 15 años, interpreté `Los Girasoles´, `Justicias de antaño´ y `Sunchales´ y después nunca más. Yo llevé todo eso, metido en mi alma, en mi corazón. En el 2002 empecé a frecuentar talleres. Después pasé al Teatro Argentino, donde hicimos cosas muy buenas en la salas del teatro y luego terminé mi parte de talleres con Gabriel Rosas, que se interesó mucho en mi infancia. Eso me entusiasmó para hacer un documental".

El mismo fue declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, propuesta del Diputado Valentín Miranda. A su vez, propuesta por el Concejal Diego Rovella para ser declarada Personalidad Destaca de la Ciudad de La Plata por su labor solidaria y su contribución a la cultura popular.

En cuanto al documental, Salomé aseguró: "Lo comenzamos en el 2015 y se terminó en el 2019. Se pensaba estrenar en 2020, en marzo, pero nos sorprendió la pandemia. Pudimos ver un pre-estreno acá en la universidad y en enero de este año fue en Buenos Aires. Lloré cuando la vi terminada, porque a medida que veía eso, revivió esa infancia, revivió a mis padres. El circo estaba 20 días, yo iba a la escuela 10. Estaba 10, yo iba a la escuela 10".