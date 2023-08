El hijo de Florencia Peña dio detalles de su fiesta de 15 y enfrentó las críticas

El hijo de Florencia Peña, Juan Otero, festejará su cumpleaños de 15. La madre fue quien hizo el anuncio y, poco después, las críticas dentro y fuera del ambiente del espectáculo aparecieron.

Así, el segundo hijo de la actriz y Mariano Otero, enfrentó los prejuicios y dio detalles de cómo será la celebración. Como un tradicional 15, la noche soñada tendrá todo lo necesario para ser inolvidable.

En “A la Barbarossa”, por la pantalla de Telefe, el joven contó: “Realmente yo quería hacer un viaje por mis 15 y a mi mamá se le dio por presentarme esta idea y yo dije ‘wow, me copa’”.

Será “un festejo en grande” donde no faltará ni la música, ni la comida y mucho menos el cariño de su familia y seres queridos. La organización quedó a cargo de la ex ganadora de Masterchef, Claudia Villafañe.

“Claudia hizo el casamiento de mi mamá y obvio que también iba a hacer mi fiesta de 15. Estamos a full organizando eso”, agregó Juan.

“Yo quiero que sea como una fiesta tradicional de 15, pero que la haga un hombre”, aseguró en el programa matutino de Georgina Barbarossa. Estará todo ambientado en color verde, su color favorito, y entrará con “Problem”, la canción de Ariana Grande.

Decirle ‘adiós’ a los prejuicios

“Es un poco tradicional, pero también cambia un poco el paradigma, lo que está haciendo un hombre. Hay muchas cosas que cambian y va a estar muy bueno”, afirmó Juan Otero en un móvil de LAM.

“Más allá de que sea mi fiesta de 15,16 o 17, la idea es divertirse y pasarla bien”, adelantó.

Respecto a las críticas que recibió por hacer una celebración que se asocia con las mujeres, destacó: “No me enoja, porque sé que también es una cuestión social que la mujer hace fiesta a los 15 y el hombre a los 18 y es difícil cambiar de un día para el otro”.

“Realmente, si no estás de acuerdo, no comentes porque no cambia nada que lo hagas. Me parece que después de esto, los chicos que quieran hacer fiesta de 15, van a poder decir ‘es lo que quiero hacer y punto’”, añadió.