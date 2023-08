La sospecha sobre un pacto entre Massa y Milei

La candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, lanzó al aire la sospecha de un presunto pacto entre Sergio Massa y Javier Milei para dejarla fuera del ballotage y deslizó que existe un acuerdo político entre postulante del oficialismo y del de La Libertad Avanza. “Los gestos, más que polarizar, parece que son gestos de acuerdo político”, enfatizó.

A la ex ministra de Seguridad de la Nación le preguntaron sobre el tema en un reportaje radial: “Queríamos consultar por estos gestos que se ven entre Milei y Massa para ir polarizando la elección y de alguna forma se ve como que buscan marginarla de esta contienda ¿cómo analiza este escenario?”. Ante la consulta, Bullrich planteó: “Los gestos más que polarizar parece que son gestos de acuerdo político. Si Milei acuerda con Massa, ¿está bien lo que están haciendo? Cuando la inflación sube, cuando Massa saca una devaluación de un día para otro un día después de las elecciones”.

En declaraciones a Radio Mitre Mendoza, la dirigente del PRO afirmó que la devaluación del Gobierno provocó “una situación económica que genera desesperación en la gente, que no sabe cómo vivir en un país que va a tener una inflación enorme”.

“Entonces, en esa circunstancia y en esa situación más que una polarización parece un abrazo”, apuntó la ex ministra de Seguridad, quien consideró que existe una estrategia política entre el ministro de Economía y el candidato libertario para alcanzar el balotaje.

A menos de dos semanas de las PASO, la dirigente del PRO aprovechó la comunicación con la radio mendocina para pedir el voto: “Espero que nos apoyen, que ganemos Mendoza, que apoyen a (el candidato a gobernador) Alfredo Cornejo. Él va a poner orden en Mendoza”.

Si bien Mendoza está en el top tres de las provincias donde Milei obtuvo mayor cantidad de votos, después de Salta y San Luis, Bullrich sentenció: “No me importa. Alfredo Cornejo va a ser gobernador y junto con Rody (Rodolfo Suárez), con Luis Petri, ahí vamos a recuperar votos”.

“Nosotros vamos a recuperar muchos votos en Mendoza a partir de tener nuevamente la continuidad del gobierno de Mendoza”, insistió.

En ese marco, la dirigente del PRO afirmó que su fuerza política cuenta con “espalda” y destacó: “Algunos creen que el kirchnerismo es un problema de cuántos votos saca y el kirchnerismo va más allá de los votos, es una cultura que ha dejado en la sociedad”.

PIQUETES

“Es la cultura que vivimos estos días. Es la cultura del piquete, de la destrucción, de la corrupción. Esta cultura la han metido muchos vivos que se aprovechan de esto y muchos que viven explotando y esclavizando a la gente”, subrayó.

En esa línea, la aspirante presidencial planteó que “tenemos que sacar esa cultura de la Argentina para que la Argentina tenga una cultura del esfuerzo, del trabajo, del bienestar y de la educación. ¿Quién está en condiciones de sacar esa cultura que se ha metido dentro, que ha sacado raíces en la sociedad? Nosotros, yo tengo la espalda para hacerlo”.

“En mi historia lo he demostrado, con los sindicatos, con la 125 defendiendo al campo, en la cuarentena cuando nos querían encerrar, en todo momento, siempre ha sido esa característica la que yo he demostrado. A mí me han elegido para esa misión”, agregó.

Consultada acerca de si cree necesario que el próximo gobierno genere un acuerdo de gran envergadura como planteó Rodríguez Larreta, Bullrich respondió: “Los acuerdos políticos tienen que ser sobre avances, porque si no son piripipí”.