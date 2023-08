Agenda: que ver este fin de semana en La Plata

Hoy

Música

Clásica

Pecados y Plegarias en la Ópera.- Hoy a las 19 en el Auditorio San Francisco de la Fundación Catedral de La Plata, 51 entre 14 y 15, se presentarán con entrada libre y gratuita la reconocida soprano Laura Delgado, el barítono Alejandro Schijman, con narrativa de la régie Mariana Pace y Gabriela Battipede en piano.

Canciones de Cámara.- Hoy a las 18 en el Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, la soprano Marina Torres junto a la pianista rusa Rosita Zozoulia interpretarán creaciones de Sergei Rachmaninov en el marco del 150° aniversario de su nacimiento. Entrada gratuita con reserva online.

Coro Juvenil de la UNLP.- Hoy a las 20 en el Auditorio del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, con dirección de Pablo Cánaves y el director adjunto Fernando Tomé. Entrada gratuita.

Ciclo Coral La Plata, capital provincial del Canto Coral.- Hoy a las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, subirán al escenario las siguientes agrupaciones: el Coro Voces Unidas, el Grupo Vocal de Cámara de la Escuela de Arte de Berisso, el Conjunto Vocal ADULP y el Coro Polifónico del Círculo Italiano. Entrada gratuita.

Función dedicada a Benjamin Britten.- Hoy a las 20.30 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, se ofrecerá una función extraordinaria dedicada a Benjamín Britten, compositor, director de orquesta y pianista británico. La función está a cargo de los cantantes Ayelén Isaíaas, Mattea Musso, Mónica Sardi y Osvaldo Peroni. Dirección musical y piano de Juan Pablo Scafidi.

Otros ritmos

Julián Venegas y José Santucho.- Hoy a las 21.30 en APM, Sindicato Personas Músicas, 2 entre 46 y 47, presentan “Ambulantes”, disco conceptual que retrata a los trabajadores urbanos y da voz musical a los oficios callejeros. Abre: Wagner Tajan Dúo.

Falcon 69.- Hoy a las 21.30 en La Caipo, 9 entre 58 y 59, temas propios que van desde el blues al jazz y covers de The Beatles, Jeff Beck, Robbend Ford, entre otros.

Mi amigo invencible.- Hoy a las 21 en Comunidad Ferroviaria, 3 y 526, Tolosa, junto a Telescopios, Isla Mujeres y el DJ Set de Isla de Caras.

Eterna Inocencia.- Hoy a las 20 en 58 entre 10 y 11, con Llagas como invitados.

Ricardo Parisi.- Hoy a las 21 en 16 y 65, melódicos y bailables.

Kalí Parea.- Hoy a las 21 en 23 entre 40 y 41, orquesta griega. Con Rut como invitada especial.

Encías Sangrantes.- Hoy a las 21 en 43 entre 7 y 8, fiesta tercermundista.

Cine

El juicio.- Hoy a las 17.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Ulises de la Orden.

Experiencia Inmersiva con “Blade Runner”.- Hoy a las 20.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, en el marco del ciclo Cine y Cuarentena.

TEATRO

Aduladores.- Hoy a las 21 en el TACEC del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, creación colectiva a cargo del grupo El Derrotero Teatro, en el marco del Festival Fronteras (in)visibles. Entrada gratuita con reserva online.

Humorísimas.- Hoy a las 20 en 4 entre 51 y 53, un recorrido con los mas emblemáticos personajes de la compañía con veloces cambios de vestuario. A las 22.30 en 51 entre 18 y 19.

Amores propios.- Hoy a las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, con guión y dirección de Máximo Calabrese y Markos Spanevello.

Nuevas desventuras de la vida cotidiana.- Hoy a las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, con Malena Cadelli, Mimi Torreta, Ezequiel García, Martina Amigo e Iván Navarro. Idea y dirección de César Palumbo.

Bajo Terapia.- Hoy a las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, con dirección de Daniel Mariano Mondino.

La señora Macbeth.- Hoy a las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, texto de Griselda Gambaro en versión y con dirección de Celeste Re.

Señora de rojo sobre fondo gris.- Hoy a las 21 en 10 entre 46 y 47, de Miguel Delibes, con José Sacristán y dirección de José Samano.

Infantil

La Zapatera Prodigiosa.- Hoy a las 16 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, el Musical de Federico García Lorca se presenta en la versión infantil de María de las Mercedes Hernando, con música original de Ángel Mahler.

La Cenicienta.- Hoy a las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo del grupo Teatral Artex100pre.

Amalia y la vida de las cosas.- Hoy a las 15 en la Comedia de la Provincia, 12 entre 62 y 63, de Maricel Santin con dirección de Diego Biancotto.

Mañana

Música

Clásica

Ciclo Coral Mumart.- Mañana a las 19 en el Museo Municipal de Arte, 50 entre 6 y 7, se presentan el Coro del Instituto Cultural Argentino Británico ICAB y el Ensamble Rondó. Entrada gratuita.

Otros ritmos

El Tango, patrimonio de la Humanidad en la Argentina y el Turismo.- Mañana desde las 14 en la Casa del Tango, 43 entre 3 y 4, con Mónica Romano, Jorge Omar, Carlos Rulfi en bandoneón, Juan Páez en guitarra, los bailarines Camila Torossian y Santiago Cazzulo y la reseña histórica de Beatriz Alemán. En el marco del 25º aniversario del Centro de Guías de Turismo Los camino sy la gente.

Cine

El juicio.- Mañana a las 17.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Ulises de la Orden.

Damas en guerra.- Mañana a las 20.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Paul Feig en el marco del Ciclo Cinemecánica. La película se exhibe en copia 35mm.

La última pirueta.- Mañana a las 18 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Gabriel Rosas.

Los sueños de Akira Kurosawa.- Mañana a las 20 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Akira Kurosawa en el marco del ciclo Cine y Cuarentena.

Teatro

Pequeña pasajera.- Mañana a las 18 en el TACEC del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, en el marco del Festival Fronteras (in)visibles. Entrada gratuita con reserva online.

El dueño de los deseos.- Mañana a las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, actúa y dirige Gustavo Vallejos.

A.K.A Also known as.- Mañana a las 20 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia de Daniel J. Meyer y dirección de Gastón Marioni. Nominada a cinco Premios Hugo.

Bon voyage.- Mañana a las 20 en la Comedia de la Provincia, 12 entre 62 y 63, de Guillermo Camblor, con dirección de César Barella. Gratis. Las entradas se retiran desde una hora antes de la función.

Infantil

La Zapatera Prodigiosa.- Mañana a las 16 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, el Musical de Federico García Lorca se presenta en la versión infantil de María de las Mercedes Hernando, con música original de Ángel Mahler.

Amalia y la vida de las cosas.- Mañana a las 15 en la Comedia de la Provincia, 12 entre 62 y 63. Gratis. Las entradas se retiran desde una hora antes.

Caperucita Roja.- Mañana a las 16 en La Nonna, 47 esquina 3, función distendida.

La Granja de Zenón.- Mañana a 15.30 y a las 17.30 en 10 entre 46 y 47.