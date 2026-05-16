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■ Hoy
Música
De tal palo, tal astilla 2.- A las 21.30 en el Hipódromo, 44 y 115, con las voces de Ciro Ciochini, Cacho Puerta, Leonardo Coli, Nina Zlatar y Patricia Marchán. Con la música de Lisandro Peijcovich y José Scelzi. Conduce: Olga San Pablo.
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Guía de cines
Rarezas.- A las 21 en el Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117. Tributo a Héroes del Silencio.
Los Palmeras.- A las 21 en el Metro, 4 entre 51 y 53.
Emmanuel Horvilleur.- A las 20 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.
Concierto de piano: Paisajes del Paraguay.- A las 18 en la Sala Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10, a cargo de Chiara D’Odorico. Entrada gratis con reserva online.
3DC: Tres de copas.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, presentan “Rock para siempre”, un espectáculo que rinde homenaje a las canciones que marcaron generaciones enteras.
Circuito Coral Platense 2026: concierto de apertura.- A las 20 en el Salón Dorado Municipal, 12 entre 51 y 53. Participan: Coro Universitario de La Plata / Emiliano Linares; Coro Lírico Va, Pensiero / Raúl Salvatierra & Andrés Peláez & Susana Paladino. Entrada libre y gratuita.
Ricardo Parisi.- A las 21 en el Parador 90, 71 entre 17 y 18. Melódicos y bailables.
Flamenco en la estación.- A las 15.30 en Estación Provincial, 17 y 71. Baile: Jowi Iturralde, Agustina Serena. Guitarra: Martin Tovar. Cante: Bianca Pia. A la gorra.
Fogón.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.
Ligia Piro y Ricardo Lew.- A las 20.30 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53.
Benja Molina Chazarreta.- A las 18 en Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.
Encuentros de la Catedral.- A las 19 en el Auditorio San Francisco de Asís de la Catedral, 51 entre 14 y 15. En el marco del Ciclo de Conciertos, se presentan: Alejandro Schijman (barítono), Matías Wilson (piano) y el Dúo Oubaitori: María José Jorge (violoncello) y Guillermo Castillo (guitarra). Presentación de Mariana Pace. Gratis.
TanGodoy.- A las 21 en Camino Centenario y 503. Sonia Godoy presenta cena show con tangos, boleros, canciones.
Fabiana Cantilo.- A las 21 en el Coliseo, 10 entre 46 y 47.
Noche Pura.- En Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61. A las 21 se presentan: @evvil.lml y @poderesextranios. A la medianoche, se presentan: @power.chocolatin.experimento, @problemasdegenteblanca, @cucomusica y @copromauro.
Gloria Estefan x Gaby Castelli.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.
Teatro
La gravedad de lo incierto.- A las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Gastón Marioni.
Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19.
Mati Acuña: Crowd Working.- A las 21.30 en La Nonna, 3 esquina 47.
Desalojo de la ley primera.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con libro y dirección de Perico Lescano.
Húmedas Historias Platenses.- A las 19 en el Galpón de Fierro, 71 y 15, el 451 Colectivo Sanidad presenta la historia de la ciudad de La Plata contada por sus vecinos y vecinas. Entrada a la gorra. También reciben donaciones de alimentos no perecederos.
Cuerdas sueltas.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dramaturgia y dirección de Alejandra Fiori.
La Nona.- A las 21 en el Teatro de la UNLP, 10 entre 54 y 55, de Roberto Cossa. Entrada gratuita.
Con las manos atadas.- A las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Claudia Piñeiro con dirección de Sara Mon.
Yosapa.- A las 20.30 en La Gran 7 Arte y Cultura, 62 entre 1 y 115, varieté de payasos.
Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19.
Inseparables.- A las 21 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, con dirección de Gonzalo Gómez Safar, a cargo del Grupo Generaciones.
Monstruos.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, con dirección de Rodrigo Mauregui.
Barrio privado.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de Alicia Fuentes.
Bye Bye.- A las 21 en la sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entrada gratuita. Se retiran una hora antes de cada función.
La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.
Fakeland.- A las 19 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Alejandro Santucci.
Esto también Pasará.- A las 21 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71. Dirige: Claudio Cogo.
Tibios sacrificios.- A las 21 en Tentempié, 66 entre 11 y 12, con dirección de Mercedes Falkenberg.
Infantiles
Animaland, una aventura animal.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, con dirección de Nicolás Alonso, a cargo del Grupo Teatral ARTEX100PRE.
LITERARIAS
El lugar equivocado.- A las 18.30 en la BIblioteca del Max Nordau, 11 entre 58 y 59, se presentará la novela de Mariano Dubin. Estará presente el autor, Gabriel Lerman y Manuel Fonseca.
EXPOSICIONES
Contextos.- A las 19 en la Sala Mugafo del C.C. Islas Malvinas, 19 y 51, quedará inaugurada la muestra de Hugo Luis Rivelli, una muestra donde dibujo y fotografía dialogan entre la penumbra y la luz.
CINE
Norma también.- A las 17.30 en el Auditorio CPM, 54 Nº 487, se proyectará el documental de Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo. Gratis.
Argentina sangra: por las barrancas del Río Paraná.- A las 18.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Andrés Cedrón.
Mi vecino Totoro.- A las 16.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Hayao Miyazaki. Gratis.
Instante.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.
NeZha 2.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Yu Yang.
Actividades
Feria del playón.- A las 14 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.
Ciro Ciochini en “de tal palo...”
“Mati Acuña: Crowd Working” en la nonna
“Húmedas Historias Platenses” a cargo de 451 colectivo sanidad
POR MES*
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