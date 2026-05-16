Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Agenda

Agenda

“Mati Acuña: Crowd Working” en la nonna

16 de Mayo de 2026 | 01:03
Edición impresa

■ Hoy

Música

De tal palo, tal astilla 2.- A las 21.30 en el Hipódromo, 44 y 115, con las voces de Ciro Ciochini, Cacho Puerta, Leonardo Coli, Nina Zlatar y Patricia Marchán. Con la música de Lisandro Peijcovich y José Scelzi. Conduce: Olga San Pablo.

LE PUEDE INTERESAR

Guía de cines

LE PUEDE INTERESAR

A corazón abierto: Pampita recordó a su hija Blanca con una carta desgarradora

Rarezas.- A las 21 en el Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117. Tributo a Héroes del Silencio.

Los Palmeras.- A las 21 en el Metro, 4 entre 51 y 53.

Emmanuel Horvilleur.- A las 20 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.

Concierto de piano: Paisajes del Paraguay.- A las 18 en la Sala Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10, a cargo de Chiara D’Odorico. Entrada gratis con reserva online.

3DC: Tres de copas.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, presentan “Rock para siempre”, un espectáculo que rinde homenaje a las canciones que marcaron generaciones enteras.

Circuito Coral Platense 2026: concierto de apertura.- A las 20 en el Salón Dorado Municipal, 12 entre 51 y 53. Participan: Coro Universitario de La Plata / Emiliano Linares; Coro Lírico Va, Pensiero / Raúl Salvatierra & Andrés Peláez & Susana Paladino. Entrada libre y gratuita.

Ricardo Parisi.- A las 21 en el Parador 90, 71 entre 17 y 18. Melódicos y bailables.

Flamenco en la estación.- A las 15.30 en Estación Provincial, 17 y 71. Baile: Jowi Iturralde, Agustina Serena. Guitarra: Martin Tovar. Cante: Bianca Pia. A la gorra.

Fogón.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Ligia Piro y Ricardo Lew.- A las 20.30 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53.

Benja Molina Chazarreta.- A las 18 en Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Encuentros de la Catedral.- A las 19 en el Auditorio San Francisco de Asís de la Catedral, 51 entre 14 y 15. En el marco del Ciclo de Conciertos, se presentan: Alejandro Schijman (barítono), Matías Wilson (piano) y el Dúo Oubaitori: María José Jorge (violoncello) y Guillermo Castillo (guitarra). Presentación de Mariana Pace. Gratis.

TanGodoy.- A las 21 en Camino Centenario y 503. Sonia Godoy presenta cena show con tangos, boleros, canciones.

Fabiana Cantilo.- A las 21 en el Coliseo, 10 entre 46 y 47.

Noche Pura.- En Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61. A las 21 se presentan: @evvil.lml y @poderesextranios. A la medianoche, se presentan: @power.chocolatin.experimento, @problemasdegenteblanca, @cucomusica y @copromauro.

Gloria Estefan x Gaby Castelli.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

Teatro

La gravedad de lo incierto.- A las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Gastón Marioni.

Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19.

Mati Acuña: Crowd Working.- A las 21.30 en La Nonna, 3 esquina 47.

Desalojo de la ley primera.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con libro y dirección de Perico Lescano.

Húmedas Historias Platenses.- A las 19 en el Galpón de Fierro, 71 y 15, el 451 Colectivo Sanidad presenta la historia de la ciudad de La Plata contada por sus vecinos y vecinas. Entrada a la gorra. También reciben donaciones de alimentos no perecederos.

Cuerdas sueltas.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dramaturgia y dirección de Alejandra Fiori.

La Nona.- A las 21 en el Teatro de la UNLP, 10 entre 54 y 55, de Roberto Cossa. Entrada gratuita.

Con las manos atadas.- A las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Claudia Piñeiro con dirección de Sara Mon.

Yosapa.- A las 20.30 en La Gran 7 Arte y Cultura, 62 entre 1 y 115, varieté de payasos.

Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19.

Inseparables.- A las 21 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, con dirección de Gonzalo Gómez Safar, a cargo del Grupo Generaciones.

Monstruos.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, con dirección de Rodrigo Mauregui.

Barrio privado.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de Alicia Fuentes.

Bye Bye.- A las 21 en la sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entrada gratuita. Se retiran una hora antes de cada función.

La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Fakeland.- A las 19 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Alejandro Santucci.

Esto también Pasará.- A las 21 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71. Dirige: Claudio Cogo.

Tibios sacrificios.- A las 21 en Tentempié, 66 entre 11 y 12, con dirección de Mercedes Falkenberg.

Infantiles

Animaland, una aventura animal.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, con dirección de Nicolás Alonso, a cargo del Grupo Teatral ARTEX100PRE.

LITERARIAS

El lugar equivocado.- A las 18.30 en la BIblioteca del Max Nordau, 11 entre 58 y 59, se presentará la novela de Mariano Dubin. Estará presente el autor, Gabriel Lerman y Manuel Fonseca.

EXPOSICIONES

Contextos.- A las 19 en la Sala Mugafo del C.C. Islas Malvinas, 19 y 51, quedará inaugurada la muestra de Hugo Luis Rivelli, una muestra donde dibujo y fotografía dialogan entre la penumbra y la luz.

CINE

Norma también.- A las 17.30 en el Auditorio CPM, 54 Nº 487, se proyectará el documental de Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo. Gratis.

Argentina sangra: por las barrancas del Río Paraná.- A las 18.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Andrés Cedrón.

Mi vecino Totoro.- A las 16.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Hayao Miyazaki. Gratis.

Instante.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

NeZha 2.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Yu Yang.

Actividades

Feria del playón.- A las 14 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Ciro Ciochini en “de tal palo...”

“Mati Acuña: Crowd Working” en la nonna

“Húmedas Historias Platenses” a cargo de 451 colectivo sanidad

Guía de cines

Agenda

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Falsa cita en La Plata: una trampa sexual que acabó en extorsión

Quedó expuesto: un docente platense “chapeaba” con ser novio de Lali Espósito

El IPS confirmó la fecha de pago a jubilados bonaerenses en mayo: cuándo arranca el cronograma

VIDEO. Hubo un triple choque y le echan la culpa a un pozo

Este finde se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con shows, teatro, música y más

El efectivo vuelve a ser atractivo en La Plata: descuentos de hasta el 40% en comercios

Flamengo llega golpeado al cruce con Estudiantes: fue eliminado en 16avos de la Copa de Brasil

Por falta de pago de abril, trabajadores de Gimnasia están con retención de tareas en las sedes
+ Leidas

Pesar por el fallecimiento del exjuez Juan Carlos Bruni

Amplio triunfo de la conducción en el Colegio de la Abogacía local

VIDEO. Protesta frente al San Martín

VIDEO. Revuelo por un video que muestra a Cristina Kirchner en la calle

“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet

YPF presentó un proyecto RIGI récord por US$25.000 millones

Escala la interna: Kicillof acelera y La Cámpora le lanza reproches
Últimas noticias de Espectáculos

“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco

“La tortuga de Darwin”: la ingeniosa comedia que reimagina la evolución

Doctor Solari: la UBA le otorgó al Indio el título Honoris Causa: “Me pone muy feliz”, dijo

“Me hace mucho bien”: Tinelli, súper enamorado, se tiró de nuevo a la pileta del amor
Deportes
Estudiantes afina detalles para visitar al Mengao
¿Mete Pata?
El plantel fue liberado hasta el 15 de junio
Los juveniles triperos enfrentan a Riestra
A todo o nada: River y Rosario Central por un lugar en la final
Policiales
VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet
Explotación infantil y trata laboral en La Plata
Fue a jugar al pádel y a la salida lo encañonaron
Entró por salame y pan, pero terminó asaltado
Estaba desaparecido y fue hallado muerto en Arana
La Ciudad
VIDEO. Protesta frente al San Martín
VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
En el barrio Dumor ponen de pie a su club, que hasta tuvo Jardín
Autopista: el obrador de la nueva bajada puso en alerta a ambientalistas
Reuniones de pelados y furrys copan el Centro
Información General
El autismo en la mira: detectan un patrón común en las profesiones de las madres
Los números de la suerte del sábado 16 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
VIDEO. ¡Sorpresa! Aparece el “pez pene” tras la ciclogénesis que afectó a Chubut
Salud digital: las recetas, ahora en el celular
Hallan un tipo sanguíneo que es único en el mundo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla