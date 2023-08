Se supo: "La Joaqui" relevó el contundente motivo que la pudo alejar de su carrera musical

Joaquinha Lerena, más conocida como "La Joaqui", es cantante y compositora del género RKT, que suele estar asociado a la cumbia villera y también al reggaetón, por sus voces y por su ritmo.

Lo cierto es que una de las jurados de "Got Talent Argentina", el programa de talentos que emite Telefé, rompió el silencio en el programa "Cortá por Lozano" y habló de un comienzo de año difícil, tras inconvenientes con gente que la representaba, donde habría sufrido una "estafa": "No sé si me estafaron, pero sí hay conflictos legales. No entiendo muy bien qué pasó".

En esta misma línea aseguró: "Fue el peor y el mejor año de mi vida, siento que terminé de crecer. No sabía qué iba a pasar con mi carrera, estaba volviendo a empezar".

A su vez, "La Joaqui" hizo una autocrítica, al no saber manejarse en estas situaciones: "También era mi responsabilidad instruirme mejor. Yo solo sé que no me sentía bien donde estaba, elijo creer que no todos pensamos igual. Igual me dolió".

Por último, dejó una reflexión sobre sus momentos durante el 2023 y se sinceró: "Este último año fue una locura para mí, me pasaron cosas muy malas, sobre todo en mi círculo, fue fuerte y a su vez me llegaron las mejores propuestas".