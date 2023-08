San Cayetano: el trabajo en una oración masiva en la Ciudad

En el día de San Cayetano cientos de fieles se movilizaron hasta el templo de avenida 44 para expresar su devoción, agradecer y pedir por pan y trabajo. A lo largo de la jornada se realizaron once misas y muchos que no pudieron acercarse hasta ese lugar o prefirieron no desafiar al invierno siguieron los oficios religiosos a través de las redes sociales.

La movida religiosa comenzó el domingo por la noche, con una procesión que salió desde Olmos y terminó en el templo de 44, entre 29 y 30, cuando con los primeros segundos del día ingresó la imagen del Patrono del Pan y del Trabajo y se celebró la primera misa.

En una recorrida realizada por este diario se observó cómo los devotos llevaban sus ofrendas, rezaban y realizaban pedidos en su mayoría vinculados a la búsqueda de trabajo.

En una fecha que históricamente moviliza a los fieles de la Iglesia Católica, el sacerdote Mariano, párroco de San Cayetano, habló con este diario y dijo que “es un día de fiesta y en el que se ejercitan distintas cuestiones como la vida espiritual pero también repensar algunos valores como la necesidad de un trabajo digno, la paz social y la seguridad”.

También, remarcó que “al final de cuentas estos valores y la fe se traducen en el deseo de una realidad distinta para todos”, para graficar el sentido comunitario con el que debe perseguirse el bien de todos los argentinos.

El frío no detuvo a los fieles

Pese a la jornada de frío y viento, el ir y venir de fieles fue constante, fundamentalmente en las primeras horas de la tarde.

La postal de extensas filas que esperaban para ingresar al santuario se completó con los tradicionales puestos de artículos religiosos y grupos pastorales de jóvenes que se ofrecían para despejar cualquier duda o ayudar al que tuviera algún inconveniente.

“Este es uno de los días más esperados por nuestra comunidad y es hermoso ver la cantidad de gente que llega para pedir o agradecer”, contó Camilo, un adolescente de 14 años que realizó distintas actividades.

Se explicó que este año el lema para la solemnidad del santo fue “San Cayetano nos desafía, Cristo espera y nadie se mueve”.

El lema que este año motiva la celebración fue formulado a partir de una expresión del mismo San Cayetano escrita en una carta a su compañero de estudios y amigo, el padre Pablo Giustiniani, ermitaño camaldunense, el 1 de enero 1523.

“Teniendo en cuenta que nos encontramos en los umbrales de la celebración de los 500 años de la fundación de los Clérigos Regulares, ocurrida el 14 de septiembre de 1524 (el año jubilar comenzará en septiembre de 2023 y concluirá en septiembre de 2024), nos propusimos que el lema recogiera un pensamiento del santo”, comunicó el sacerdote.

Se indicó que “aquello que a él lo interpeló de la situación religiosa y social de Venecia, tiene una vigencia en nuestra realidad que queremos rescatar: urge que nos decidamos a movernos para acercarnos a Cristo, de manera real y efectiva, antes que decir sólo frases motivadoras y abundar en buenos deseos”.

De este modo el “lema” no es algo que se haya pensado, sino una expresión del santo que se venera y que invita a pensar la fe en el aquí y ahora.

En esa línea se consignó que para celebrar la solemnidad de San Cayetano, pedir su intercesión y agradecer los favores recibidos, hay que ser activos en la vida de fe, en el compromiso comunitario y en la responsabilidad social.

“Es Cristo, en palabras de San Cayetano, quien está esperando amorosamente que demos unos pasos hacia él, y que en él nuestras vidas se configuren más hacia el reino que se nos invita a buscar”, se expresó en un documento que difundió la parroquia.

Bendiciones y procesión

Durante toda la jornada se desarrollaron cientos de bendiciones a personas o a quienes acercaron sus estampitas u algún otro objeto religioso.

También se tomaron confesiones y a las 18 se realizó la tradicional procesión por las calles del barrio.

La última misa se celebró a las 21 y todas contaron con un buen nivel de concurrencia, contaron desde la Parroquia.

En las misas se pidió por trabajo digno, por la paz social y por la seguridad de todos

De la marcha, encabezada por una imagen de San Cayetano, participaron grupos de jóvenes, vecinos y fieles de todas las edades procedentes de distintos barrios de la Ciudad.

“Para mí, darme una vuelta por el templo es una tradición, vengo a agradecer y a pedir por la Argentina, por los que lo están pasando muy mal”, resumió Rogelio, un vecino de ese barrio.

Con un pedido similar, Luisa, una vecina de Altos de San Lorenzo, sostuvo que en esta oportunidad fue para agradecer porque sus nietos mayores encontraron trabajo, tras los difíciles años de la pandemia.

“Mi familia lo pasó muy mal, pero ahora de a poco vamos saliendo, yo soy jubilada y me arreglo, pero mi preocupación era por ellos y ahora están con trabajo y eso es muy valioso”, dijo la mujer con la ilusión de que San Cayetano siga protegiendo a los suyos.