Por primera vez, madre e hija salieron sorteadas y viajarán juntas al Espacio

Madre e hija viajarán juntas al Espacio. Es un suceso que ocurrirá por primera vez, gracias a que ambas salieron sorteadas.

La joven de 18 años es una estudiante de la Universidad de Aberdeen. Su madre, igual que ella, se anotó en el sorteo de un vuelo comercial de Virgin Galactic.

Se llaman Keisha Schahaff y Anastatia Mayers, madre e hija respectivamente. Saldrán este jueves de Nuevo México.

Primero, Keisha se trasladaba a Reino Unido para conseguir la visa de la estudiante. Fue allí, en pleno vuelo en Virgin Atlantic cuando recibió la noticia.

Schahaff contó: “Completé el sorteo y luego, de repente, meses después, recibo cartas que dicen que eres uno de los 20 finalistas principales, luego de los cinco finalistas principales, para convertirte en ganador”.

“De repente, ¿quién está entrando en mi patio? Richard Branson. Todo el equipo entró en mi casa diciendo ‘eres el ganador, vas al espacio”, recordó.

En tanto, la estudiante de 18 años reveló que la decisión de irse desde Caribe a Escocia fue suya y, gracias a eso, tuvo la oportunidad que se le presentó de viajar al Espacio.

“Si no hubiera elegido al azar la Universidad de Aberdeen y no hubiéramos tenido que tomar un gran desvío para obtener mi visa, no estaríamos yendo al Espacio”, agregó.

Anastatia es estudiante de filosofía y física, está en segundo año y será parte del segundo vuelo comercial de la misión Galactic 02. La primera misión fue el junio pasado, llamada Galactic 01.

El pasaje cuesta 350.000 euros y alcanza una altura de 85 kilómetros. La estudiante será la segunda persona más joven en participar de esta experiencia: "Quiero que la gente sepa que no importa de dónde vienes, quién eres, lo que sea, tu sueño es tu sueño y puedes hacerlo realidad, a pesar de lo que digan los demás"

Junto a madre e hija viajará Jon Goodwin, ex atleta olímpico británico. El ex Newcastle es la segunda persona que viajará con Parkinson y, a su vez, la primera siendo atleta olímpico.