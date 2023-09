Bonos para frenar al dólar

eleconomista.com.ar

Con riesgo bien concreto de que los todos dólares libres pasaran como un poste barrera de los $ 800, el ministro-candidato Sergio Massa ordenó quemar las naves: además de encontrarse en un día con pérdida de reservas en el Central, ordenó una masiva, gigantesca, venta de bonos, con una cantidad que nunca se había dado hasta ahora, para frenar artificialmente la suba de los dólares, algo que no sucederá porque la gente no quiere quedarse en pesos ni diez minutos. La orden no fue casual: si los dólares libres siguieran subiendo y llegaran a la zona de los $1.000 para el momento de la elección presidencial, su posibilidad de entrar al ballotage desaparecería por completo.

Con semejante operativo, desde la centralita del Banco Central se logró el objetivo de corto: paró la ola alcista de los dólares libres normales (blue, MEP y CCL) pero atención que el dólar Senebi, donde el Gobierno no tiene capacidad de operar, siguió muy hacia arriba. Y como todo este cuadro de situación deja casi desnudo al candidato de UP, la Bolsa porteña, entre tanto, bajó levemente el volumen operado y perdió apenas precios en pesos, pero los mejoró algo en dólares, aunque los ADR tuvieron mayoría de bajas en Nueva York.

Esta inquietante situación del mercado local confronta con un panorama completamente diferente que se vive en el mercado norteamericano. En EE.UU. se acaba de informar que hubo una creación de empleo no agrícola de 177.000 puestos cuando se esperaban al menos 195.000. También se puntualizó que en la revisión del segundo trimestre, el PIB estadounidense estimado para este año bajó a un incremento del 2,1% anual, por debajo de la marca anterior del 2,4%. Estas malas noticias, que pueden indicar que un aterrizaje suave está más cerca de lo que se podía imaginar hasta ahora, pueden llegar a desactivar la suba de la tasa base de la Fed que podría ejecutar Powell en septiembre.

Y estas variaciones cambiarias no deben ser desestimadas, ya que empiezan a multiplicarse los analistas que advierten que puede haber una crisis en las monedas latinoamericanas, especialmente en Brasil, donde por las reformas impositivas que está aplicando Lula, y por salida de capitales que aprovecharon las tasas reales más grandes del mundo, puede comenzar a debilitarse el real, lo cual sería un problema ciertamente serio para Argentina.

Esta pausa en el tsunami cambiario argentino se encontró con dos elementos contrapuestos. Por un lado, el Banco Central compró US$ 21 millones, cada rueda una cantidad menor, insistimos con notable venta de bonos para parar la corrida. Pero al final del día el BCRA perdió reservas por US$ 94 millones, y quiso chupar de los bancos depósitos en Notaliqs a seis meses, pero la oferta fue mínima.

Mientras tanto, se ve con caras de preocupación la virtual rebelión que están enfrentando provincias, la Ciudad de Buenos Aires, algunas intendencias y un cúmulo de empresas por no querer pagar la suma fija que anunció Massa de manera unilateral, algo que según indica la Constitución nacional el Estado no puede obligar a nadie, y mucho menos a una pyme que quizás está sobreviviendo al límite de sus capacidades. Pero sin importar eso, en campaña, el Gobierno redobla la presión a provincias y empresarios para que paguen el aumento. Y casi desde el olvido reapareció el Presidente prosódico Alberto Fernández y dijo que esto no se trata de un plan platita, sino de un “plan justicia” (100 alfajores para compensar una devaluación del 22% en los ingresos).

Además, el mismísimo BCRA informó que en agosto (hasta el día 25) se fueron de los bancos depósitos privados por US$ 496 millones. Es decir, ya se fueron en seis meses casi el 8% del total de depósitos totales de los privados en dólares. Esto indica que la manada está empezando a inquietarse, y el riesgo de una estampida ya no es algo que se descarte de plano, lo cual de producirse determinaría una crisis bancaria que no se podría enfrentar, porque los bancos tienen 6 de cada 10 depósitos convertidos en Leliq. Y, con las tasas actuales, las Leliqs pagan $ 2 billones en intereses por mes, que es pura emisión, es decir más nafta para el fuego inflacionario.

Y sobre la inflación aparecieron más indicadores que adelantan que el IPC de agosto puede llegar a estar incluso arriba del 12% mensual. Por el dólar maíz, la carne subió en agosto 60%, la mayor suba de los últimos 18 años. Y la medición de alta frecuencia que se realiza en el estudio de Orlando Ferreres muestra que los precios se están recalentando a las variaciones más altas desde que esa prestigiosa consultora mide los precios con esa precisión: y allí se adelanta que la semana pasada la inflación núcleo saltó nada menos que 4,2% y que en todo agosto el IPC estaría en la zona del 14,5%.

La visión del mercado

¿Qué se dice en el mercado? La situación está al límite. Hoy la brecha cambiaria está en el 129%, pero perfectamente podría saltar hasta el 160%. Y ahora, con el BCRA sin un dólar de más, y con depósitos privados de salida, a 52 días de la presidencial, tenemos tipo de cambio congelado, con una inflación volando. Por lo que a la hora de votar el dólar oficial estará aún más atrasado, lo cual lo convertirá en la tercera bomba de tiempo que deberá afrontar el Presidente que asuma en diciembre, además de los vencimientos en pesos que deja como herencia el Tesoro y del agujero de las Leliq, que ningún candidato está planteando con algún tipo de solución posible.