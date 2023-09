Paliza brutal en Centenario: pidieron entre 6 y 8 años de prisión a los kickboxers

En los alegatos del juicio que se desarrolla en La Plata, para establecer qué sucedió a fines de diciembre de 2018 en Camino Centenario y 497, el Ministerio Público en cabeza del fiscal Mariano Sibuet, pidieron 8 y 6 años para Ezequiel “El Rey” Reymundo” y César Floricich, respectivamente por “homicidio simple en grado de tentativa”.

Vale recordar que aquel día de diciembre de 2018, Gonzalo Colombo terminó desmayado a golpes en medio de la cinta asfáltica, con una fractura de cráneo.

Sin embargo, no hubo uniformidad de criterio respecto del tercer imputado, Leonardo “La Sombra” De Oliveira Trindade, ya para el fiscal no lo acusó, en consonancia con lo realizado por su colega de instrucción, María Eugenia Di Lorenzo, que incluso le llegó a pedir el sobreseimiento, y el particular damnificado, aplicando la “coautoría funcional”, le requirió una pena de 6 años de prisión.

Alegatos por la paliza en Centenario

Se siguió con el protocolo en este tipo de procesos, teniendo lugar en primera instancia el fundamento de la postura de la fiscalía, donde se expuso lo que se considera probado y la condena correspondiente,

Luego fue el turno del abogado del particular damnificado, Marcelo Peña. En este punto se consideró la “coautoría funcional”, que apunta a una serie de actos sin los cuales el evento dañoso no se habría producido.

Es decir, no solo se necesitó de quienes golpearon a la víctima, sino también de aquellos que evitaron que Colombo pudiera escapar o ser auxiliado.

Colombo, cabe recordar, se trasladaba en su vehículo junto a la familia, al momento de ser atacado con una andanada de golpes, que le provocaron gravísimas heridas, entre ellas una fractura de cráneo, por la que estuvo al borde de la muerte.

Todo pasó luego de una maniobra de tránsito, que motivó su reacción. El coche de la familia Colombo era guiado por una mujer y cuando se bajó del coche, por lo que entendió una maniobra que los había puesto en riesgo, a la altura de Centenario y 497, pareció estar en una velada de MMA.

Fueron segundos en los que le lanzaron patadas y golpes, quienes, se indicó, estaban especializados en esa disciplina.

Una médica que circulaba en su rodado, a pocos metros, se convirtió así en una pieza clave de la acusación, por el delito de “homicidio simple en grado de tentativa”, aunque colocó en la escena de la agresión a dos de los tres sospechosos.

Mariano Pomares es el abogado defensor de Reymundo, Ricardo Callaba de Oliveira Trindade y Bruno Strassera y Julio Beley asisten a César Floricich.

Reymundo llegó a decir que “en ningún momento quise matar a nadie, admito que le pegué, me arrepiento de ese momento, de haber reaccionado, le pido perdón al chico y a su familia”.