Chile y Colombia se repartieron los puntos

Chile y Colombia no pudieron sacarse ventajas en la segunda fecha de Eliminatorias. Empataron 0 a 0 en el Monumental de Santiago, resultado que le permitió al conjunto cafetero mantener su invicto y a los locales asumir que no será nada sencillo este camino hacia el Mundial 2026, porque su generación dorada se está acabando y la renovación no parece ser muy atractiva.

Colombia manejó mejor la pelota, sobre todo en el primer tiempo, pero sin profundidad. La Roja mostró mucho carácter y un gol anulado a instancias del VAR a falta de 15 minutos con un cabezazo de Maripan que estaba un paso adelantado.