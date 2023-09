Damián Betular, Mick Jagger y el encuentro en un hotel: el chef contó todos los detalles

Damián Betular reveló un detalle desconocido de su pasado y que involucra nada menos que a Mick Jagger, en una habitación de hotel. La anécdota salió a la luz en su visita a “Antes que Nada”, el ciclo de Luzu TV.

La historia se remonta a los años en los que el jurado de Masterchef trabajaba para un reconocido hotel. “Hay un cargo que se llama Manager on duty que es cuando se va el gerente general, uno de los gerentes sea del área que sea, se queda hasta las 2 de la mañana. Hay un montón de gerentes y esa noche me tocaba a mí”, comenzó.

Sin saberlo, Mick Jagger se encontraba alojado en ese hotel aunque con otra identidad para no ser detectado por los fanáticos. “Nos avisan que hay un tema con el black out de la suite, que no cierra. Pero que no nos dejaban entrar hasta que no se vaya el VIP”, siguió. El VIP, efectivamente, era el vocalista de los Rolling Stones.

Mientras Betular ajustaba los detalles para cuando se fuera el VIP, el manager del artista le avisa que “se van a comer y que la podemos arreglar tranquilos”. “Se va a comer, la habitación estaba muy ordenada porque tiene mucha gente alrededor”, agregó.

Mientras estaban arreglando “con el taladro y, no sé por qué se había roto todo el sistema”, el trabajo llevó más tiempo del esperado. Fue en ese entonces que Jagger apareció frente a sus ojos, dejando a todos con la boca abierta.

“Suena la puerta, entra una chica y Mick Jagger. Nosotros, pálidos, más que por el huésped es porque entró y nosotros seguíamos adentro”, recordó. “Nos dice ‘tranquilos, tranquilos, y se sienta en el sillón a charlar con la chica. Le aviso al manager que si no lo terminamos de arreglar ahora, a las cinco de la mañana ya iba a entrar la luz, le pregunta a Mick y dice que lo arreglen”, explicó.

“Los pibes temblando con el taladro”, describió Betular que también recordó que el cantante y la joven abrieron una cerveza mientras ellos trabajaban. De esta historia solo le quedó la anécdota: “No nos dejaron foto. Es hasta motivo de despido”.