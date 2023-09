Problemas por la fecha de viajes de egresados

Estudiantes del Normal 1 de La Plata aseguran que están indignados y denuncian a la empresa que contrataron por “estafa” por la postergación de su tan esperado viaje de egresados. Pero también se sumaron en las últimas horas reclamos del Colegio Santa María de Los Ángeles, ubicado en 8 bis entre 80 y 81.

Voceros de la compañía Travel Rock aseguran que “no hay incumplimiento de contrato porque hubo razones de fuerza mayor”, al tiempo que sí reconocieron que reprogramaron los viajes pero que habrá “compensaciones” para los chicos.

Según le contaron a eldia.com los padres y alumnos de 6to año de ambas instituciones platenses, habrían sido perjudicados por la supuesta reprogramación del viaje “por fuera del contrato”. A la tarde se manifestaron a la sede de la compañía. Más allá de que por estos días es un época de mucha nieve en Bariloche y en octubre quizás no -una de las quejas-, también aseguran que complicaría a varios alumnos que en esa fecha -el 24 de octubre-no puedan viajar y o el temor a la pérdida de excursiones que ya fueron contratadas.

Tal como manifestaron desde la escuela ubicada en 51 entre 14 y 15, “firmamos y pagamos por contrato que viajaríamos la segunda quincena de septiembre, pero en la reunión previa al viaje, que debería haber sido en agosto, nos dijeron que viajamos el 24 de octubre”. En ese sentido, explicaron que “la excusa que nos pusieron es que en los aeropuertos hubo paro de maleteros que duró 22 días”. Los afectados, en este caso, serían 90 chicos de 8 cursos diferentes, aseguraron.

Los denunciantes aseguraron que “no solo es un incumplimiento del contrato total, sino que hay gente que tiene compromisos asumidos, como viajes al exterior y otras cuestiones que asumieron organizándose según lo firmado”. Por otro lado contaron que “no presentaron los documentos correspondientes para demostrar que el paro de maleteros duró 22 días” .

¿QUÉ OFRECIÓ LA EMPRESA?

Pese a los reclamos por la fecha estipulada que no se habría cumplido, los estudiantes recibieron una propuesta de Travel Rock a modo de “compensación”. Según dijeron, “nos ofrecen un hotel de lujo, chocolate, pero entre otras cosas pequeñas que nos recompensen, el hecho es que hay gente que no puede ir por otros compromisos”.

Asimismo pusieron énfasis en “la falta de respuestas y desorganización de parte de la empresa, que viene desde hace mucho tiempo”.

Desde el colegio ubicado frente a Plaza Moreno indicaron que el encargado de la empresa de viaje solo les ofreció dos salidas: “El viaje en otra fecha o la plata pero la plata nadie la quiere porque lo que pagamos el año pasado vale mucho menos”.

“No vamos a tener una respuesta inmediata, no hay algo rápido que podamos hacer para tener una solución. Nos ofrecen viajar fuera de temporada, sin las excursiones que pagamos y en cualquier fecha. La organización fue cualquier cosa”, añadieron.

RECLAMO EN OTRO COLEGIO

En tanto, desde, el colegio Santa María de Los Ángeles,de Villa Elvira, sostuvieron que los chicos debíanviajar a Bariloche a principios de septiembre pero siguen esperando el llamado de Travel Rock para la reunión de previaje.

El padre de un alumno, que prefirió mantener en reserva su nombre, dijo que “estamos preocupados porque no tenemos información. Ya debían haber viajado pero no nos llaman”. Además contó que “fuimos a preguntar qué pasaba con el viaje pero no responden y además te sacan con el personal deseguridad”.

“NO HAY INCUMPLIMIENTO ”

Este diario se comunicó con Travel Rock para dar su versión de lo sucedido y voceros de la empresa indicaron que “no hay incumplimiento porque el contrato avala que por condiciones de fuerza mayor, entre ellos una huelga, se pueda reprogramar tanto los viajes como los servicios”.

Sobre el caso del Normal 1 explicaron que “tuvimos una reunión, se les explicó que podían salir hasta el último día de septiembre por contrato pero que saldrán el 24 de octubre, que es la primera fecha disponible por las reprogramaciones. No es lo mismo reprogramar dos pasajeros, que grupos de 20 a 120 chicos, y en este caso son más de 80. No es fácil”.

Además, insistieron en que “hubo huelgas de maleteros y otros factores que sucedieron, y eso hace que tengas que reprogramar. Pero cuando hay que mover un grupo entero hay una catarata de reprogramaciones que es inmanejable. Hoteles, viajes, excursiones... son muchas cosas a tener en cuenta”. También pidieron por “un montón de gente que se quiere incorporar al viaje y les dijimos que haremos lo posible para incorporarlos a todos”.

Respecto a las compensaciones informaron que “se les dieron liberados que no les correspondían por contrato porque no llegaban a la cantidad de gente que pagó el viaje. Se les va a dar una noche extra en Bariloche, chocolates, se les bonifica un tramo de las tasas de aeropuertos y absorbemos la mitad del depósito del hotel. Así estamos compensando con un montón de cosas”.