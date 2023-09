La cervecería Cheverry fue elegida como la mejor de Argentina

El último fin de semana, en el Predio Ferial de Palermo de CABA, se llevó a cabo el CervezAR 2023 que es el festival de Cerveza Artesanal que nuclea a todos los productores de nuestro país y una cervecería marplatense se hizo dueño de la tan ansiada Copa Austral.

La marca Cheverry fue la elegida por los jueces como la mejor fábrica de cerveza artesanal de Argentina, que también la galardonaron con 2 medallas de oro (Old Ale – English Brown), 1 de plata (Honey) y 1 de bronce (Blonde).

El encuentro se transformó en una auténtica explosión de sabor y alegría con la presencia de más de 30 mil amantes de la buena cerveza se que se congregaron entre viernes, sábado y domingo para sumergirse en un mundo de deleite.

Con 60 puestos de cerveza artesanal y alrededor de 400 variedades distintas, la experiencia fue simplemente mágica Fue una jornada colmada de aromas y sabores exquisitos, acompañada de una Expo de proveedores, food trucks y música que añadió una vibrante nota festiva. Un fin de semana que se grabará en la memoria de todos y cada uno de los participantes.

En este marco apasionante, el festival fue el escenario de la muy esperada Copa Austral, con la participación de 750 muestras de 170 productores, entre ellas 250 muestras de cervecerías extranjeras! Este evento nació del corazón de los propios cerveceros, inicialmente unidos bajo el estandarte de "Somos Cerveceros", y posteriormente, dando vida a la Camara Argentina de Cervecerías Artesanales, la fuerza detrás de la organización de Cervezar y la Copa Austral.

Cuando se dice que Mar del Plata ostenta la mejor cerveza artesanal, no es una exageración. La entrega de los premios fue un momento épico, con Cheverry subiendo al podio para recibir el título de "Mejor Cervecería de Argentina. Con 4 medallas en mano (Oro en Old Ale, Oro en English Brown, Plata en Honey y Bronce en Blonde) y un reconocimiento como la cerveza maltosa destacada en la categoría de Old Ale, Cheverry está cerrando un año de éxitos y reconocimientos sin precedentes.

Hace apenas 40 días fue elegida como la segunda mejor cervecería de Sudamérica, solo superada por la imponente brasileña Big Jack! También se entregaron premios a la mejor Microcerveceria del año que fue compartida por las platenses Astor Birra y Winchester. El premio a la mejor Nano cervecería se lo llevó 12 Brujas de la ciudad de Necochea.