Muerte de Huguito Flores: declaró el chofer del camión involucrado y piden su excarcelación

El conductor del camión que chocó con el vehículo que trasladaba a Huguito Flores y su familia, Daniel Roldán, declaró este lunes frente a la fiscal Mussi. Allí se desligó de la responsabilidad y su abogado, Eduardo Chávez, confirmó que pedirá su excarcelación en los próximos días.

Chávez explicó que su defendido está afectado por este pedido ya que los cargos son por “homicidio culposo y lesiones culposas”. Agregó que no hay peligro de fuga, que su domicilio se ubica en Garza y que, tras el accidente, no solo se quedó en el lugar sino que no cuenta con antecedentes y no estaba alcoholizado.

Garza queda en Sarmiento, lugar donde ocurrió el accidente. El chofer declaró por menos de una hora, contó su versión de lo ocurrido y mencionó que en la noche del accidente viajaba a su trabajo en el camión que trasportaba una cisterna de agua.

En cierto momento, recordó, sintió un impacto en la parte de atrás del camión y paró en la banquina para poder estabilizarlo. A unos 100 metros de ahí bajó e intentó ayudar a las personas que se accidentaron.

Además, confirmó que tenía luces delanteras y la luz trasera de la izquierda funcionando. Próximamente tendrá que declarar quien viajaba en el camión como acompañante.

La fiscal Mussi recurrirá a los testimonios vecinales. “La investigación continúa con la realización de diversas pericias, tales como el informe del dominio del camión e informes de criminalística”, mencionaron fuentes oficiales.

En el accidente murieron el cantante, su esposa Carina Enríquez y su cuñado, Rubén Enríquez. La hija del artista y su pareja, Catalina de 2 años, se encuentra en el Centro Provincial de Salud Infantil.

El último parte médico indicó que “la menor de 2 años y 11 meses tiene un diagnóstico de politraumatismo, con traumatismo encéfalo craneal grave, por accidente de tránsito. Se mantiene clínicamente estable, en coma farmacológico y con asistencia respiratoria mecánica, sin requerimiento de drogas inotrópicas”.