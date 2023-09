Denuncian que farmacias de La Plata dejaron de entregar agujas y reactivos para la diabetes por IOMA

Un hombre denunció que las farmacias de La Plata dejaron de entregar equipamiento para el tratamiento por diabetes por medio del plan Mepes (patologías especiales) del IOMA y advirtió por los altos costos para afrontar los gastos sin la cobertura de la obra social de la Provincia de Buenos Aires.

El damnificado, Rubén Alberto Gómez, relató que "tengo el Plan Mepes con el cual tenemos que acceder a medicamentos por enfermedades crónicas". "En mi caso soy diabético y el problema es que necesito reactivos para medición de glucemias y agujas para efectuar los pinchazos", planteó.

"Pero el problema es que las farmacias en La Plata ya no entregan estos productos a través del IOMA", afirmó el afiliado.

"Para las agujas, IOMA tiene una cobertura de 100 por ciento. Pero vas a la farmacia y no entregan. En vez de 60, estaban dando 5, pero ahora no te dan ni una", afirmó.

"Los reactivos, que son muy costosos, tampoco los entregan. Cada cápsula trae 50 reactivos y no los están entregando", afirmó.

El afiliado aseguró que "las farmacias nos están diciendo que no tienen cupos para IOMA". "Venía pasando que cada vez entregaban menos, pero ahora no entregan nada. Fuimos a cuatro farmacias y en todas nos dijeron que optaron no trabajar más con IOMA", consignó.

El drama, explicó el vecino, es que "los gastos de estos productos son enormes y casi imposible de afrontar para mi".