Preocupación por la falta de combustibles en estaciones de servicio de La Plata

En las estaciones de servicio de La Plata varios usuarios denunciaron la escasez de nafta super y las diferentes respuestas alternativas que reciben en los surtidores.

Según explicaron a EL DIA, diferentes usuarios explicaron que luego de hacer un recorrido por diferentes estaciones no pudieron recargar sus vehículos. "Dicen que no les están entregando", mencionó un conductor, al igual que otro aseguró: "Me dijeron que el camión con nafta llega a la noche".

De tal forma, las estaciones de servicio de YPF que no cuentan con el combustible "super" se encuentran ubicadas en Belgrano y 505, en 25 y 511 y en 7 y 39.