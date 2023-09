Arranca este viernes la fecha de los clásicos: uno por uno, partidos, horarios y TV

Este viernes se larga la esperada fecha de clásicos por la Copa de la Liga en lo que será uno de los fines de semanas más vibrantes del fútbol argentino. A continuación, la agenda con todos los derbies de la liga del campeón del mundo.

VIERNES

20:00 Tigre vs Vélez TNT SPORTS

SÁBADO

11:00 Arsenal vs Defensa y Justicia ESPN Premium

16:00 San Lorenzo vs Huracán TNT SPORTS

16:30 Rosario Central vs Newell's Old Boys ESPN Premium

19:00 Racing vs Independiente ESPN Premium TNT SPORTS

21:30 Banfield vs Lanús TNT SPORTS

DOMINGO

14:00 Boca vs. River ESPN Premium TNT SPORTS

16:30 Colón vs. Unión ESPN Premium

17:00 Estudiantes vs. Gimnasia TNT SPORTS

18:30 Talleres vs. Belgrano ESPN Premium STAR + / ESPN