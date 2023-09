FIFA: anulan condenas a empresarios argentinos acusados de sobornos

Las condenas contra un ex ejecutivo argentino de 21 Century Fox y la firma local Full Play por la megacausa de corrupción en la FIFA fueron anuladas por un juez federal de Estados Unidos, citando una reciente decisión de la Corte Suprema.

Hernán López y la agencia de marketing deportivo habían sido declarados culpables en marzo de pagar sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano en negociaciones sobre derechos de televisión y marketing.

El caso surgió, junto a otros de similares características, en la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que en 2015 sacudió a la FIFA, a la Confederación Sudamericana (CONMEBOL) y a la Confederación de América del Norte (CONCACAF).

La investigación, que incluyó detenciones de funcionarios de la FIFA en Zúrich, desencadenó una serie de arrestos, procesos, condenas y declaraciones de culpabilidad. López y Full Play habían sido declarados culpables de conspiración para incurrir en fraude electrónico y conspiración para lavado de activos.

Por dicho fallo, López enfrentaba una pena de hasta 40 años de prisión y millones de dólares en multas.

Asimismo, Full Play, cuyos propietarios Hugo y Mariano Jinkis siguen prófugos, también estaban condenados a pagar elevadas sanciones. Pero la jueza Pamela Chen, en una decisión emitida a última hora del viernes, dictó que un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en mayo pasado implica que las condenas por fraude electrónico no pueden mantenerse.

El alto tribunal revocó entonces una condena por fraude electrónico contra Joseph Percoco, ex asistente del ex gobernador de la ciudad de Nueva York, Andrew Cuomo. "Las últimas decisiones sobre fraude electrónico de la Corte Suprema, especialmente Percoco, y la ausencia de precedentes que apliquen el fraude electrónico de servicios al soborno comercial en el extranjero, llevan a que este Tribunal determine (que el estatuto) no penaliza la conducta citada en este caso", señaló Chen en su decisión.

"Por tanto, las pruebas en el juicio fueron insuficientes para sustentar las condenas de los acusados", siguió, y agregó que "las condenas de los acusados por lavado de activos, basadas en sus condenas por fraude electrónico (...), tampoco pueden sostenerse. Por tanto, le tribunal concede las mociones de los acusados para que los absuelvan de todos los cargos de la condena".

Previo a la condena, el tribunal había escuchado que los principales beneficiarios del plan de sobornos eran seis de los hombres más poderosos del fútbol sudamericano en décadas pasadas, entre ellos se encontraban el ex presidente de la CONMEBOL Nicolás Leoz, fallecido en 2019, Julio Grondona, fallecido en 2014, y el ex líder del fútbol brasileño Nicolás Texeira.