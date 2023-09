Desfile de perros corgis en un homenaje a Isabel II

LONDRES

Los seguidores de la realeza y sus perros corgis se reunieron ayer afuera del Palacio de Buckinghampara recordar a la reina Isabel II, un año después su muerte.

Unos 20 entusiastas de los corgis vistieron a sus mascotas con coronas, tiaras y trajes reales y los hicieron desfilar frente al palacio en el centro de Londres para rendir homenaje a la fallecida monarca, una conocida amante de esa raza canina.

Los corgis fueron los compañeros constantes de la difunta reina desde que era niña, e Isabel tuvo alrededor de 30 a lo largo de su vida. Generaciones de perros descendieron de Susan, un corgi que le fue regalado a la reina en su cumpleaños número 18.

Tanto fue el amor de la reina por su primera amiga canina que en 1947, siendo aún princesa y con apenas 21 años, los registros fotográficos muestran que se la llevó de luna de miel. Durante sus 70 años de reinado, Isabel demostró un gran afecto por los animales, especialmente los perros, sus fieles compañeros desde sus primeros días en el palacio real.

La raza corgi es una de las más antiguas de Gran Bretaña. Tras la muerte de sus perros Vulcan en 2020 y Willow en 2018, hasta su fallecimiento sólo contó con la compañía de una perrita corgi llamada Candy y una cocker spaniel inglesa que respondía al nombre de Lissy. Los corgis, pequeños y alargados, se han destacado durante siglos por ser perros pastores.

Estos canes color arena con orejas puntiagudas tuvieron una presencia permanente en la corte de Isabel II, a la que seguían por cada habitación del Palacio de Buckingham, además de aparecer en fotos y retratos oficiales. Incluso se ganaron un papel en el video que la reina protagonizó junto al actor Daniel Craig, interpretando a James Bond, para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012.

Cuando la monarca se trasladó al castillo de Windsor para pasar ahí el confinamiento durante la pandemia del Covid-19, lo hizo en compañía de uno de sus corgis. Isabel II quería tanto a sus corgis que supervisaba personalmente su dieta diaria, según el libro “Pets by Royal Appointment” de Brian Hoey, que hace un repaso sobre las mascotas de la realeza británica desde el siglo XVI. Un empleado preparaba la cena de los perros, consistente en un churrasco y una pechuga de pollo, que se servía todos los días a las cinco de la tarde en punto.

Sin embargo, las últimas mascotas de la soberana inglesa fueron por primera vez una mezcla, una cruza entre sus corgis con los perros dachshund de su hermana, la princesa Margarita.

Agatha Crerer-Gilbert, quien organizó el evento de ayer, dijo que le gustaría que la marcha de los corgi se llevara a cabo todos los años en memoria de Isabel.

“No veo una mejor manera de recordarla que a través de sus corgis, a través de la raza que amó y apreció durante toda su vida”, apuntó. “Aún no me puedo acostumbrar al hecho de que ella ya no esté físicamente a nuestro alrededor, pero ella nos observa”.

El 8 de septiembre será el primer aniversario de la muerte de la reina, que falleció a los 96 años, en su finca del castillo de Balmoral en Escocia, y fue la soberana con el reinado más largo de Gran Bretaña.