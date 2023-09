Escándalo en el US Open: gritó una famosa frase de Hitler en el partido Zverev vs Sinner y lo echaron

Un espectador fue expulsado durante el US Open después de que el tenista alemán Alexander Zverev denunciara que alguien en la tribuna había gritado una famosa "frase de Hitler".

El incidente ocurrió cuando Zverev se disponía a servir durante el cuarto set de un épico duelo de octavos de final contra el italiano Jannik Sinner, que el alemán terminó ganando en cinco sets después de cuatro horas y 40 minutos de batalla.

Zverev, subcampeón de este Grand Slam en 2020, se desplazó directo al juez de silla James Keovathong para quejarse por el supuesto grito. "Acaba de decir la frase de Hitler más famosa que existe en este mundo", le dijo Zverev al árbitro. "Esto es increíble", agregó.

Security was looking for a fan who yelled during the Jannik Sinner & Alexander Zverev match.



Zverev said he yelled "the most famous Hitler phrase.”



Security looked for the person for at least 10 minutes.



They escorted a fan out & the crowd cheered as they left. pic.twitter.com/QDClUPqPwu