A 27 años de la muerte de Gilda: sus últimas palabras antes del accidente fatal

Gilda, nacida bajo el nombre de Miriam Alejandra Bianchi, falleció un día como hoy pero de 1996 en un accidente de tránsito. Tras su partida física, los fanáticos le han atribuido milagros e impusieron un altar en el lugar donde murió.

Cada año hay un recuerdo especial de sus seguidores, con historias, fotografías y canciones, entre otros.

El accidente ocurrió sobre la Ruta Nacional 12, Entre Ríos. El micro que llevaba a la banda y a los familiares para tocar en Chajarí fue embestido por un camión en horas de la madrugada.

Además de la artista, allí perdieron la vida su hija y su madre. El conductor del camión, Renato Sant’Ana de Brasil, fue condenado a dos años y ocho meses de cárcel e inhabilitación para manejar durante siete años.

Sus últimas palabras

Juan Toti Giménez fue su representante y ex pareja. En 2016, contó cuáles habían sido las últimas palabras de Gilda, antes de su muerte.

“Ella se acercó a mí y me dijo que me vaya a descansar, así a la mañana nos tomábamos unos mates. Eso fue lo único que recuerdo, porque cuando me desperté estaba en el hospital”, recordó Giménez.