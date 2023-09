Sigue el paro de un gremio docente, que se siente en escuelas de La Plata: descontarían los días

Durante esta jornada se cumple la segunda parte del paro de 48 horas convocado por un gremio docente en reclamo por mejoras salariales, laborales y de infraestructura, entre otros planteos. Ayer, en el primer día de medida de fuerza, varios padres de distintos colegios de La Plata dieron cuenta que la huelga repercutió considerablemente.

En tanto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, criticó ayer en Bahía Blanca, el paro de 48 horas y advirtió que “si el paro no oficial, el día se descuenta”.

La protesta es llevada adelante por Suteba Multicolor, el ala disidente a la conducción de Suteba Provincia.

“Reapertura de paritaria y salario digno iguala la canasta básica e indexado mensualmente a la inflación, en defensa de la escuela pública y rechazo a los vouchers educativos, construcción de escuelas y aulas y vigencia de la ESI” son algunos de los reclamos que enarbolaban los docentes que adhirieron a la jornada de lucha.

El gobernador provincial dijo que “hay una cuestión gremial. En la Provincia en general hubo cero días de paro, pero mientras la gran mayoría acepta los acuerdos salariales, reconoce las inversiones y ve las escuelas nuevas, algunas líneas sindicales deciden hacer paro”, expresó.

“No me van a ver denostando o chicaneando a alguien -agregó el mandatario bonaerense en declaraciones periodísticas-, pero si el paro no es oficial, el día se descuenta. Ya lo hemos hecho, no hay mas pretensión que la de cumplir las normas”.

Desde la dirigencia del gremio que convocó al paro se indicó: “Estamos percibiendo una muy fuerte adhesión, por arriba del 80 por ciento”. En ese sentido agregaron que en el nivel inicial y primario fue donde más docentes se sumaron a la medida de fuerza. Asimismo, agregaron, hubo docentes secundarios y de los profesorados que acompañaron la huelga, situación que los sorprendió ya que en jornadas de lucha anteriores no sucedía.

“Creemos que mañana (por hoy) la repercusión será igual. El reclamo por un salario que llegue a la canasta familiar es muy sentido y además cayó muy mal que el aumento del 25 por ciento que anunciaron recién se vaya a cobrar en octubre”, agregaron.