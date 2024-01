Bailando 2023.- A los gritos pelados y con insultos: así se pelearon Charlotte Caniggia y Coti Romero

Charlotte Caniggia regresó de sus vacaciones al Bailando 2023 y apuntó contra Coti Romero a raíz de sus declaraciones por haberse tomado unos días de descanso. La pelea fue escandalosa, con gritos y varios insultos de parte de la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

La mediática explotó contra la ex Gran Hermano por haber sido una de las celebridades que criticó a la ahora morocha por tener ciertos “privilegios” y marcharse del reality por 15 días.

“¡La falsa! ¡Hola!”, dijo Charlotte cuando ingresó a la pista y vio a la joven, que participa del streaming del Bailando.

Gritos e insultos de Charlotte Caniggia

“Sos una falsa y una irrespetuosa. En las redes dicen que sos una chanta y rompes parejas”, continuó Caniggia, que parecía que nadie la podía parar. Y agregó: “Para mí sos mala gente. Punto. No sos buena persona y ojalá te vaya muy mal. El karma te va a volver. La que es mala persona sos vos, no yo. Besitos, bebé”.

“No la soporto. No la banco a Coti. ¡No la puedo ni ver! Es más, vi que estuviste llorando cuando me fui de vacaciones y, mi amor, aprendé a actuar porque no se te cayó ni una lagrima, querida. ¡No sabes ni actuar! ¡Chanta! Es una bol… esta. Es una real bolu… Vos sos una bolu… Se hizo la que lloraba y es una mentirosa. Esta no lloran, aunque la maten”, aseguró.

Durante toda la discusión, Charlotte se adueñó del centro del ring. Cada tanto, Coti hizo algunas declaraciones como que Caniggia era una “vaga”, además de criticarla por no querer hablar en su programa de streaming. “No quiero estar con ellos porque son todos unos falsos, que la chupen”, la hermana de Alex.