Cada vez se perfeccionan más las estafas virtuales: nuevos casos en La Plata

Avanza la tecnología y se perfeccionan los engaños para vulnerarla y estafar. Las formas de “hacer caer” a las personas, se sabe, son cada vez más sofisticadas y como todo “cuento del tío” se apela a generar confianza en la persona a robar. Ahora se conoció una nueva modalidad: se ofrecen promociones especiales para jubilados, supuestamente, desde Netflix, y a través del WhatsApp. Si el usuario o usuaria de la red de mensajería se tienta por la oferta y cliquear, por ahí se va el saldo de su cuenta bancaria.

Esta manera de estafa virtual se conoció en el Barrio El Mondongo, donde una vecina recibió la tentadora oferta que parecía brindar la plataforma de streaming. Como “Netflix jubilados” se presentaba la firma de entretenimientos audiovisuales, y brindaba una promoción especial a 899 pesos “por un año”. En ese caso, alertada por un familiar, la mujer zafó del engaño.

Las ciberestafas no sólo son cada vez más frecuentes sino que quienes las llevan a la práctica, para sortear las prevenciones de los usuarios de los sistemas virtuales, idean maniobras novedosas para llevarlos a comunicarse con un número de teléfono o cliquear un link.

Por lo general, los delincuentes que andan a la caza de usuarios de la web se valen de datos de la realidad: ya no solamente saben nombre, apellido y hasta número de documento de la persona a estafar sino que conocen detalles más precisos, como que la víctima realizó un reclamo en alguna empresa de servicio o en un organismo del Estado y se lo está reconociendo o amenazas que pueden causar miedo y entonces se cae en la intimación.

”Resistir y no responder”

Raúl Martínez Fazzalari, abogado especializado en la defensa de personas damnificadas por ciberdelitos, recibe en forma permanente casos de estafas digitales. “En general son a través del correo electrónico o del WhatsApp”, indicó el letrado que conoce situaciones en las que la víctima cayó en la misma trampa hasta tres o cuatro veces. “Hay algo que la gente debería saber y es clave, y es que la ventana de tiempo desde que se produce el primer contacto para la estafa es muy corta, de apenas unos días, porque los delincuentes pueden llegar a ser rastreados, entonces no van a insistir mucho”, explicó.

El abogado contó que detectó también nuevas formas de fraudes cibernéticos. Una de ellas consiste en un llamado de supuestos funcionarios del Poder Judicial que advierten por créditos que no se terminaron de saldar, y que por una deuda que llega a más de 1.000.000 de pesos intiman con un día límite, que es muy cercano, para transferir a una determinada cuenta, por caso, 80.000 pesos, bajo la amenaza de que si la persona no procede la ejecutan con un embargo.

“Ningún funcionario del Poder Judicial llamaría para intimar con un embargo”, remarcó Martínez Fazzalari, quien subrayó como recomendación fundamental para no dejarse engañar “resistir; cortar la comunicación, no responder a lo que se ofrece, y en última instancia, si los estafadores insisten, no contestar el teléfono y bloquear el número en el WhatsApp si no está agendado”.

Desde las distintas entidades bancarias hace tiempo que envían notificaciones a sus clientes para alertarlos sobre la posibilidad de estafas virtuales y sugerirles que adopten distintas medidas precautorias.

El “phishing” (el nombre en inglés de la maniobra) se define como una modalidad de la ciberdelincuencia. Para cometer el fraude se apela a la manipulación emocional de las víctimas, buscando que, a través de trampas que parecen tener sentido, revelen información confidencial con la que luego se concreta la estafa.

Los ciber delincuentes conocen cada vez más detalles de sus potenciales víctimas