Olivia Rodrigo: la chica récord

“Todos dicen que las cosas mejoran. Cuanto más creces, mejoran. Todos dicen que mejoran. Pero, ¿y si no?”. Con esa pregunta que cierra la letra de “Teenage Dream”, Olivia Rodrigo pone el broche final a su segundo álbum de estudio, “Guts”. Porque este disco, que se ha estrenado batiendo récords y poniendo a la joven a la altura de veteranas como Taylor Swift (que se encuentra entre las influencias de Rodrigo), la prometedora artista rinde homenaje al paso entre la adolescencia y la adultez… Y lo hace, una vez más, conectando con todos aquellos jóvenes que viven la misma transición.

Olivia Rodrigo nació el 20 de febrero de 2003 en Temecula, California, Estados Unidos. Tiene raíces filipinas por parte de su padre, y ascendencia alemana e irlandesa por parte de su madre.

Su interés por las artes escénicas fue precoz y, a los seis años empezó a tomar lecciones de canto e interpretación. Muy pronto ya actuaba en obras teatrales infantiles y, a los 12 años, ya tocaba la guitarra.

Después de algunos primeros trabajos como “An American Girl: Grace Stirs Up Success” (2015), “Bizaardvark” (2016-2019) y “New Girl”, en 2019 llegó su salto a la fama cuando fue seleccionada para protagonizar la serie original de Disney+, “High School Musical: The Musical: The Series”.

Pero lo que la catapultó y consagró del todo como un icono generacional fue su sencillo “Drivers License”, lanzado en enero de 2021 y que se convirtió en un fenómeno global instantáneo, encabezando las listas de éxitos en varios países.

El álbum debut de Olivia Rodrigo, “Sour”, al que pertenecía “Drivers License”, se lanzó en mayo de 2021 y fue un rotundo éxito, además de cosechar tres Grammys: mejor artista nuevo, mejor álbum vocal de pop y mejor interpretación de pop solista… Por supuesto, por “Drivers License”.

La canción también generó un gran interés respecto a la vida personal de la joven, ya que se rumoreó que hablaba de la relación entre ella y su compañero de “High School Musical: The Musical: The Series”, Joshua Bassett (y sobre la supuesta nueva relación entre este y la actriz Sabrina Carpenter, también de Disney).

Pero al margen de los rumores del corazón, Olivia Rodrigo sigue haciendo historia en la industria musical al lograr el primer puesto en la lista de álbumes de Estados Unidos con su segundo disco de estudio, “Guts”, convirtiéndose en una de las pocas artistas que consiguen esta hazaña con sus dos primeros álbumes.

Un logro aún más notable si se tiene en cuenta que pocas mujeres han batido el mismo récord: la última vez que ocurrió fue en 2014, cuando Ariana Grande lo consiguió con “My Everything”.

Y hay más logros: el sencillo principal de “Guts”, la canción “Vampire” se estrenó en el número 1 de la Billboard Hot 100 en la semana del 15 de julio. Con ello, Rodrigo ya ha alcanzado el primer puesto en la Billboard Hot 100 en tres ocasiones, las dos anteriores con “Drivers License” y “Good 4 U”.

Ahora, las ventas de “Guts”, que superan las 300,000 copias vendidas (incluyendo las reproducciones en plataformas de “streaming”), convierten al disco en el cuarto mejor debut del año, sólo por detrás de Taylor Swift en la categoría femenina.

MÚSICA EN EL TINTERO

En sus redes sociales, Olivia expresó su gratitud y emoción por el apoyo recibido: “Estoy agradecida todo el puto tiempo, gracias chicos por una semana tan emocionante y llena de amor”.

En cuanto al mensaje de su nueva música, Rodrigo explicó en entrevista con Apple Music que este nuevo álbum “trata de la confusión que conlleva convertirse en una mujer adulta y descubrir cuál es tu lugar en este mundo, quién quieres ser, con quién quieres salir y todas esas cosas”.

Aunque algunas de esas cosas no las ha contado todavía. Porque, en realidad, Olivia compuso un total de 25 canciones para “Guts”, de las que solo 12 conforman el álbum oficial.

Efectivamente, hay 13 que se han quedado en la recámara… O al menos en parte, porque en la edición deluxe del álbum incluyó cuatro de ellas: “Obsessed”, “Scared of My Guitar”, “Stranger” y “Girl I’ve Always Been”. De las nueve restantes, la cantante ha asegurado que “algunas verán la luz”.

Para Olivia Rodrigo, este disco es, por tanto, su primer asentamiento en la madurez: “En general, hacer este álbum me ha dado mucha confianza como compositora” y explicó que tuvo que: “bloquear el ruido y centrarme en el arte de escribir canciones”.

Y, como si supiera de lo que todos hablan al buscar mensajes subliminales en sus canciones, declaró: “ya no estaba pasando por ese primer desamor de los 17 años, y creo que eso me ha obligado a ser un poco más creativa a la hora de escribir”.

Además, Olivia Rodrigo ha anunciado varias fechas para su gira internacional “Guts World Tour”, en la que contará con Remi Wolf como telonera, por lo que, muy probablemente, puedan no solo disfrutar de ella escuchando su música sino viéndola triunfar en algún escenario.