Gimnasia vs San Lorenzo.- El Lobo cerró la gira por Uruguay con una victoria y un juego auspicioso

Uruguay, env. especial

Gimnasia se volvió de Uruguay con la convicción que comenzó el año muchísimo mejor a lo que había terminado el pasado. Son amistosos y sirven para medir. Pero en los dos partidos jugados mostró cosas interesantes y el triunfo de anoche 1-0 sobre San Lorenzo ratificó una idea que viene trabajando Leonardo Madelón, con mucha intensidad ofensiva y una seguridad defensiva que está a las claras: ningún gol en contra. Triunfo con gol de Ivo Mammini en el final.

San Lorenzo comenzó con la iniciativa, intentando controlar el mediocampo con mayor cantidad de futbolistas. Gimnasia, parado 4-4-2, trató de achicar espacios con las líneas bien juntitas, con la idea de encontrar filtraciones en la línea de tres defensores para aprovechar al siempre picante Ramírez.

Justamente, el punta entrerriano tuvo la primera chance con un disparo desde dentro del área que rebotó en un defensor y terminó en el tiro de esquina. Del córner, el Lobo estuvo cerca de facturar pero Rodrigo Castillo no llegó, Leo Morales se pasó y Gustavo Canto no alcanzó a empujarla.

Igualmente, Gimnasia por momentos pudo controlar la pelota y jugar, aunque en la primera mitad exprimió menos a Benjamín Domínguez que en el amistoso ante Cerro Largo. En el equipo de Insúa, Braida fue el que más buscó aunque sin llevar peligro al arco de Insfrán, casi sin formas de abastecer a Cristian Tarragona, ahora con la casaca azulgrana.

Sin tanta participación de David Zalazar, la sensación de peligro la aportó siempre Eric Ramírez, mucho más picante que en el juego del viernes. Con menos pelotas de calidad para Domínguez, Castillo poco pudo aportar en lo que mejor hace, ser peligroso en los espacios reducidos del área.

San Lorenzo tuvo un tiro libre de peligro, pero Bareiro buscó por abajo y la pelota no pasó de la barrera, en una de los pocos acercamientos que no se convirtieron en chance de gol. De a poco, el Lobo se hizo dueño de la pelota con mayor peligrosidad en ataque, con un disparo se Enrique, la pisada y el desequilibrio de Benjamín y un disparo de Castillo que no pasó a mayores porque rebotó en Campi.

El Tripero redondeó un buen primer tiempo, porque supo controlar a los jugadores más importantes del rival y a la vez, pudo insinuar mucho más que San Lorenzo, a pesar de no generar situaciones de gol. En los últimos minutos, el Lobo perdió algo del orden defensivo, pero sin sobresaltos para el arco del Formoseño Insfrán.

En el contexto de incapacidad ofensiva, un remate de Braida de media distancia que pasó un metro arriba del travesaño fue lo mejor de San Lorenzo. Gimnasia, con un cabezazo de Ramírez y esa pelota que nadie pudo empujar, hizo algo más por ganar el partido. De cualquier manera, un típico amistoso de verano que permite pocas conclusiones tajantes.

En el primer tiempo la chance más clara fue un córner de De Blasis que casi empuja Castillo

Para el complemento, Madelón comenzó a rotar jugadores con el ingreso de Franco Troyansky por Eric Ramírez, en un reinicio del juego que recuperó algo de la intensidad de los primeros minutos del juego.

El DT del Lobo ya había decidido variantes, cuando Tarragona cayó sobre la rodilla de Guillermo Enrique, quien salió con visibles muestras de dolor generando preocupación. Juan de Dios Pintado, Rodrigo Gallo, Lucas Castro y Matías Ramírez ingresaron en lugar del correntino, Canto, De Blasis y Zalazar.

La salida de Enrique dejó un gran susto por el dolor en su rodilla derecha. Lo revisarán

Pasó poco en la segunda parte. Muchas imprecisiones, pases al rival y errores varios fueron la constante de ambos equipos, a pesar de que San Lorenzo insinuó una mayor peligrosidad, con algunas deficiencias defensivas siempre subsanadas por algún cruce o salida a anticipar con los pies del arquero Insfrán.

El partido decayó tanto que los cambios fueron lo más saliente. Ivo Mammini y Cristian Colmán entraron por Benjamín Domínguez y Rodrigo Castillo para cambiar el formato de ataque con dos delanteros potentes, más allá de que Mammini se paró por afuera contra la raya izquierda.

Colmán tuvo un buen control y remate tras un centro de Pintado. Se fue desviado, pero algo mostró el paraguayo en sus primeros minutos. Lucas Castro también salió lesionado por una paralítica y en su lugar entró Matías Miranda. Con desprolijidades y sin inquietar a Altamirano, el Tripero recuperó el control del juego en el tramo final del partido aunque con decisiones equivocadas en el último pase.

Sin embargo, casi en la última jugada del partido, el Lobo encontró el gol, con un gran anticipo de Ivo Mammini que fue al primer palo y con convicción metió el cabezazo que venció a Altamirano. Un premio para el juvenil que se vio lejos en la previa del partido, ingresó por afuera pero en el final demostró que va a ser importante en el año de Gimnasia.

El final con festejo para el Lobo vale más desde lo anímico que de lo futbolístico. Siempre ganar es importante, ahora Madelón tendrá que terminar de darle forma a un equipo que pinta para ser duro y combativo.

El informe de Facundo Aché en la previa desde Uruguay