Lo mejor y lo peor: emotivos, esperados y sorprendentes momentos de los Premios Emmy 2024

Finalmente anoche, después de tres más de tres meses de demora, se realizó la 75°entrega de los premios Emmy que celebran a lo mejor de la TV. Entregar premios a las ficciones vistas hasta 18 meses atrás no acuerda con el ritmo de la industria audiovisual.

Así, Succession, la favorita de la noche, no sorprendió a nadie. En este contexto, la entrega se transformó en un homenaje a los 75 años de los Emmy y a los programas que formaron parte de toda su historia.

Sin dudas, la fiesta de la Academia televisiva celebró a las series que dejaron su huella en la pantalla chica como Los Soprano. Cheers, Mad Men, hasta Yo quiero a Lucy.

Luego de sus triunfos en los Globo de Oro y los premios de los críticos, no quedaban dudas de que Succession, El Oso y Bronca eran las grandes favoritas en los Emmy. Y la previsión se cumplió al pie de la letra. El programa de HBO fue elegido como el mejor drama y sumó los galardones de mejor actor de reparto para Matthew MacFayden, mejor guion, dirección y los de mejores actores protagonistas para Kieran Culkin y Sarah Snook. Asimismo, en las miniseries, la gran ganadora fue Bronca, de Netflix, que se consagró como mejor miniserie, mejor guion, dirección, actor (Steven Yeun) y actriz (Alie Wong).

Todo pasa, pero algunas costumbres no cambian y parecen detenerse en el tiempo. Algunos de los ganadores agradecían a las apuradas, otros no hicieron. Así, cuando Jennifer Coolidge se extendió algunos segundos más de lo pautado en su agradecimiento -luego de ganar el premio a la mejor actriz de reparto en un drama por The White Lotus-, la señora Anderson se encargó de avisarle que su tiempo se había terminado y empezó a gritarle para que dejara de hablar.

Con variables en el plano emocional, el tono de la ceremonia se estableció desde los primeros premios. Pero, Christina Applegate, se llevó el Emy. La actriz, que en 2021 reveló que sufría esclerosis múltiple, apareció en el escenario visiblemente conmovida: “Se están burlándose de mí parándose cuando tengo esta discapacidad”, bromeó la actriz entre lágrimas y sosteniéndose con un bastón para luego presentar el premio a la mejor actriz de reparto en una comedia, y arrasar con una lluvia de aplausos.

Un poco después, cuando Lorraine Bracco y Michael Imperioli subieron al escenario para hablar de Los Soprano, la actriz en cuestión, recordó visiblemente emocionada, al “gran James Gandolfini”, el intérprete fallecido en 2013 que ganó tres premios Emmy al mejor actor dramático por su trabajo en la serie. Tampoco faltó el turno del In Memoriam, que cerró con una versión de la canción de Friends y la imagen de Matthew Perry, fallecido en octubre de 2023.

Por último, la imagen de Tina Fey y Amy Poehler sentadas detrás del escritorio de “Weekend Update”, la sección de Saturday Night Live de la que fueron protagonistas por años, se llevó uno de los mayores aplausos de la noche. Las comediantes presentaron el premio a mejor show de variedades en vivo: “Ya estamos en esa etapa de la vida en la que solo presentamos premios si estamos sentadas”, cerró Fey de elegante manera