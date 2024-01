El festejo del Año Nuevo Chino en La Plata ya tiene fecha: dragones, leones, gastronomía y más

El sábado 17 de febrero vuelve el tradicional festejo del Año Nuevo Chino a la ciudad de La Plata, nuevamente con entrada libre y gratuita. Se realizará en el Paseo del Bosque de 12 a 24hs, celebrando el año del Dragón de Madera.

Según se informó, la celebración contará con 25 espectáculos en el escenario, desfile de dragones y leones, gastronomía típica de la mano de CUGA y con el paseo de artesanos de la Feria Manos Platenses.

El esperado evento, que contó con una enorme cantidad de visitantes en su última edición, será organizado por la Fundación Pro Humanae Vitae, la Municipalidad de La Plata, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, la Escuela Mei Hua, la Asociación de Comerciantes Chinos de La Plata y la Cámara de Comercio de Guangdong en Argentina.

En Argentina, la celebración de la comunidad china será entre el 3 y el 17 de febrero, con la llegada del año nuevo lunar -que este año estará consagrado al “Dragón de Madera”- . Se espera un nutrido calendario de actividades que, además de La Plata, se desarrollará entre Buenos Aires, Salta y Ushuaia, y que incluirán las tradicionales danzas del dragón y león, así como espectáculos de ópera china, exhibiciones de tai chi y caligrafía, entre otras propuestas virtuales y presenciales.

“Este Año Nuevo Chino que comienza el 10 de febrero será especial porque será el año del dragón, animal simbólico por excelencia para la cultura milenaria china y en la víspera vamos a hacer el alumbrado de rojo del Obelisco como es tradición”, dijo a Carlos Lin, organizador de la Ruta del Año Nuevo Chino y conductor de varios de los eventos.



Desde 2019, el cronograma de actividades recibe el nombre de la “Ruta del Año Nuevo Chino” -en este caso, 2024- y está subdividido en “12 estaciones”, una por cada animal del zodiaco chino y por cada evento a realizarse.



“La ruta del Año Nuevo Chino es un camino que comienza una semana antes y prosigue una semana después (del 10 de febrero) por diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires y el interior del país, llegando con cultura china a cada una de las estaciones culturales que emulan cada uno de los animales del zodiaco chino, que son 12 animales, cada uno con sus características”, dijo el comunicador y empresario.



Todo comenzará el 4 de febrero a las 19 en el Teatro Provincial de Salta, con la presentación de una compañía de ópera de Sichuan, un tipo de teatro tradicional chino surgido a principios del siglo XVIII de la provincia china del mismo nombre, que es eje de esta actividad identificada con la “estación conejo”.



El 4 de febrero, con la “estación buey” llegará a Puerto Madero una nueva edición de la competencia de botes dragones, que se desarrollarán de 12 a 18 en el Dique 1.



El 9 de febrero por la noche, la “estación cabra” coincidirá con el Obelisco, que a partir de las 19 se iluminará de rojo, el color de la fortuna, en la víspera del Año Nuevo Chino y para recibir el “Dragon Bus” que partirá desde el Gran Barrio Chino hasta la Plaza de la República.



“Hablamos de ‘Gran Barrio Chino’ ahora comprende la unión de este espacio nuevo -Vía Viva- que se formó debajo del ferrocarril Mitre, con el tradicional barrio chino, generándose un polo turístico impresionante que este año va a inaugurar un centro de información en Juramento y Arribeños que va a ayudar a tanta gente que viene y quiere recibir mapas interactivos y folletería”, dijo.



El 10 de febrero, la “estación dragón” convocará desde el Gran Barrio Chino a partir de las 18 habrá Show de Cultura Milenaria China, Danza del Dragón, Caligrafía china, instrumentos tradicionales y bailes típicos. No obstante, tanto el 10 como el 11 de febrero habrá actividades durante todo el día en este sector de la ciudad.



“Vamos a tener un fin de semana con festejos desde las 12 hasta las 20 en la calle Arribeños y las calles internas de todo el Gran Barrio Chino, con dos escenarios”, dijo.



La estación rata correspondiente al 14 de febrero consistirá en la muestra y exposición “Oriente todo” dictado por la especialista Estefanía Rouco en el Centro Cultural Borges a partir de las 18; y la última estación, la Tigre, arribará el 15 de febrero al Salón de actos de la Facultad de Ciencias Económicas UBA donde el Instituto Confucio de este centro de altos estudios ofrecerá la disertación “Recorriendo China desde una perspectiva cultural”.



Las estaciones “serpiente”, “mono”, “cerdo”, “gallo”, “perro” y “caballo”, en tanto, corresponderán a actividades virtuales; entre ellos un banquete entre académicos chinos de la prestigiosa Tsing Hua University y anfitriones argentinos en Ushuaia que se transmitirá via streaming.



Por otro lado, como todos los años, la Ciudad de Buenos Aires realizará su propia celebración del año nuevo chino en la Plaza Parques Nacionales ubicada en Avenida Figueroa Alcorta, entre Sucre y Echeverría.



“El dragón es un ser mitológico que reúne a varios animales muy fuertes en uno, porque tiene el cuerpo de serpiente, escamas de pez, vista de lince, lomo de buey y garras de un águila”, dijo.



Por eso, el año del dragón es “muy especial” y es el momento de “concentrar las fuerzas para hacer realidad los deseos más grandes en todos los ámbitos, aquellos proyectos que no te animaste o no pudiste hacer antes”.