Pedro Rosemblat confesó todo sobre su relación con Lali Espósito

Luego de que trascendiera que Lali Espósito había comenzado una relación amorosa con Pedro Rosemblat, el streamer fue consultado por la artista y por las peleas que tiene en las redes sociales con el presidente, así se animó a responder sobre su vínculo con la cantante y la polémica del contexto actual.

Ahora, Pedro contó cómo fue que lo vieron con Lali: “Me cruzaron en una esquina, yo estaba en un poste y fue un periodista de espectáculos, fue impresionante”.

Asimismo, cuando le consultaron por el vínculo, respondió: “Cualquier cosa que yo diga va a ser usado en mi contra, yo opino de Milei, de Caputo pero de esas cosas no”, explicó y luego opinó de Espósito: “Ella es una capa”.

Por otra parte, le dijeron, que la cantante había ido a su lugar de trabajo con un perfume de hombre por su cumpleaños y el streamer señaló. “Ustedes saben más de mis regalos que yo, son las 12 del mediodía y no recibí nada”.

Pero eso no fue todo, ya que sobre la pelea que mantiene Lali en las redes con Javier Milei, Rosemblat opinó: “Entiendo que un presidente se ponga a la altura de un ciudadano común sin responsabilidades institucionales no está bien porque hay una asimetría de poder”, al tiempo que agregó: “Habría que preguntarse si el presidente se manifiesta en contra de cualquier artista o de artistas que entiende que no coinciden ideológicamente con él, ya que, un artista tiene todo el derecho a expresarse como cualquier persona”.

Finalmente, fue a fondo “Que la salga a cruzar públicamente parece que es algo bastante chot…”, expresó y luego remarcó : “Parece que es algo que pasa mucho en esta época y me parece que no está bueno”.