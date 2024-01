En la previa de la huelga, un gremialista salió a cruzar a Héctor Dáer

El secretario General del gremio La Fraternidad, Omar Maturano, salió a cruzar con dureza al titular Sanidad y triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Dáer, quien en las últimas horas lanzó una fuerte advertencia contra los diputados “dialoguistas” que acompañen la Ley Ómnibus del Gobierno. “No van a poder caminar por la calle”, había lanzado Dáer.

En respuesta a ello, Maturano cuestionó en declaraciones radiales: “Ya el escrache tiene que dejar de ser. A nosotros también nos escrachaban y a mí me parece mal. Cada uno tiene que pensar como quiera pensar. Cada uno tiene que ser libre como dice la Constitución Nacional”.

En esa línea, continuó: “Si yo estoy tomando un café con mi papá, me levanto y reacciono yo. No es el camino. La divergencia no es para llevarla a la violencia”.

No obstante eso, Maturano le apuntó también al presidente, Javier Milei: “A mí, por ejemplo, no me gusta que me carajeen. Si vos lo escuchás al Presidente, los carajea a todos. Si uno lo escucha al vocero, te quieren marcar una línea como si fuéramos chicos”.

Luego, continuó con su diferenciación con la central obrera: “La CGT está compuesta por gremios confederados. Eso de amontonarnos con todos, con la CTA, con el Partido Obrero, con los movimientos sociales, (Juan) Grabois incluido... Yo no tengo onda con eso”.

“Yo únicamente tengo onda con los que están dentro de la Confederación del Trabajo. Amontonar no. Ahora, que vos me digas unidad en acción, sí”, añadió e insistió: “Que no se vengan a hacer los dueños de la CGT. No acepto a los trotskistas ni a la ultraizquierda, como tampoco acepto a la ultraderecha”.

Más allá de esas diferencias, Maturano ratificó su adhesión al paro general del próximo miércoles: “Se decidió el paro de 12 horas con movilización. El transporte público va a funcionar todo el día hasta las 19″, aclaró. Y argumentó la decisión en que “hay que darle libertad de acción a los que quieren trabajar”.

Por último, el líder de La Fraternidad se mostró molesto con la actitud del expresidente Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa ante la crisis actual: “No aparecen, no son peronistas, nos robaron el partido”, acusó.