Bullrich le apuntó a la CGT y ratificó el protocolo antipiquete

Cuando faltan apenas dos días para que la Confederación General del Trabajo (CGT) concrete su primer paro general contra el gobierno de Javier Milei, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, le apuntó ayer a la central obrera y ratificó la vigencia del “protocolo antipiquete” para que el próximo miércoles los trabajadores no se sientan “amedrentados” por la manifestación gremial organizada por aquellos que “intentan destruir el país”.

En declaraciones radiales, la ministra de Seguridad detalló también que la cartera que conduce recibe “mil llamadas por día al (número telefónico) 134 de gente que denuncia un montón de extorsiones y aprietes para sumarse al paro”. Esas denuncias, dijo, son “tanto de gente de organizaciones sociales como de personas que les dicen ‘Tenés que venir a trabajar y a las 12 te subís al micro o te subís al tren, y te vas al paro porque te vamos a estar mirando’. Es decir, todo está organizado para que a la gente la lleven como si fuera ganado”.

Contra Daer

Bullrich se refirió además a los dichos de uno de los líderes de la CGT, Héctor Daer, quien en las últimas aseguró que los legisladores opositores “dialoguistas” que aprueben la Ley Ómnibus no van a poder caminar por la calle. En respuesta a eso, la funcionaria advirtió: “Los que no van a poder caminar por la calle el miércoles y todas las veces son los que intenten destruir el país. Porque hay un protocolo que organiza las cosas como para que las calles estén libres para las personas que trabajan, que estudian y que se desarrollan” y confirmó: “El miércoles vamos a hacer todo lo posible para que los argentinos que quieran trabajar no se sientan amedrentados por aquellos que hacen estas declaraciones”.

En esa línea, Bullrich redobló la apuesta contra el dirigente sindical y planteó: “¿Cómo puede el líder de la CGT salir a comer a un lugar y caminar por la calle si a un mes y medio del comienzo de un Gobierno hay un paro? Los que voten esta ley van a ser hombres y mujeres que están ayudando a que el país salga adelante”, reforzó la ministra, a la par que criticó la medida gremial por considerarla una “extorsión” para “mantener privilegios” e insistió: “La gente votó por un país con un capitalismo con reglas, competencia y armas que le permitan a las empresas contratar personas”.

La ministra de Seguridad también destacó que van “a luchar por estos cambios, que son los que van a sacar a la Argentina adelante”, y le pidió a los argentinos “que el miércoles vayan a trabajar y sepan que cuando el país pierde un día de trabajo, las pérdidas para todas las familias son muy grandes”.

Estas declaraciones llegaron poco después de que la semana pasada el Gobierno, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmara que le descontará el día a los trabajadores estatales de la administración nacional que el miércoles se sumen a la huelga convocada por la CGT y se manifiesten en contra de las medidas económicas implementadas por el Presidente.

Finalmente, y contra lo que reclaman las centrales obreras, Bullrich defendió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica y la Ley Ómnibus que se discute en el Congreso, al destacar que ese paquete de medidas “simplifica la vida, saca privilegios y genera elementos fundamentales como es la esencialidad en la educación”.

