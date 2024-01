Pampita habló de su presente familiar y reveló por qué no volverá a ser mamá

Sin duda alguna, Pampita, ha logrado construir una hermosa familia. De 2005 hasta 2015 estuvo en pareja con el actor chileno Benjamín Vicuña con quien tuvo cuatro hijos: Blanca, nacida en 2006 en Santiago de Chile, Bautista, nacido en 2008 en Buenos Aires, Beltrán, nacido en 2012 en Santiago de Chile, y Benicio, nacido en 2014 en Santiago de Chile y en el año 2021 tuvo a la pequeña Anita junto a Roberto García Moritán.

Así, desde ese entonces ha continuado manifestando sus deseos de dar a luz a un sexto hijo, pero recientemente reveló cuál es el principal obstáculo que debería enfrentar para llegar a este anhelado objetivo.

Ahora, Pampita, habló sobre el presente de su familia “super consolidada” y de que manera le hace frente los rumores que la vinculaban con su exmarido Benjamín Vicuña, “No hay nada que nos distraiga o nos llame la atención”, comentó. al tiempo que agregó. “Podemos vivir muy tranquilos”, señaló la modelo, quien también aseguró que suele contactar a los medios que publican fake news sobre su vida. “Lo hago al toque porque si dejás que se diga lo das por hecho, la noticia crece y los portales levantan la noticia sin chequear nada”, expresó.

Por otra parte, y respecto si le gustaría volver a ser madre, Pampita recalcó: “Yo siempre quiero, Rober no quiere”. Y de inmediato agregó: “Yo lo entiendo porque somos muchos. Yo siempre quiero pero tiene que ser consensuado por las dos partes, así que no creo que eso suceda”, cerró la modelo y confesó: “Me parece que no voy a poder convencerlo”.