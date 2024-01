Se tensa la relación entre Nación y las provincias

La relación entre las provincias y el gobierno nacional se puso tensa a partir del proyecto de ley ómnibus que la Casa Rosada envió al Congreso. Muchos gobernadores sienten -y lo hacen saber extraoficialmente- que el presidente Javier Milei casi que los “extorsiona” para que, a cambio de respaldar la extensa norma de cientos de artículos, el oficialismo impulse la reversión del impuesto a las Ganancias.

Es algo que vienen evaluando los mandatarios para recuperar fondos que perdieron cuando Sergio Massa era ministro de Economía y candidato presidencial y forzó un cambio en la ley por el que muchos trabajadores dejaron de tributar ese impuesto. Fue en plan electoralista, plena campaña.

Cuando se habla de gobernadores hay que señalar a varios de Juntos por el Cambio, a alguno de partidos provinciales y a otros que provienen del peronismo.

Amenazan con confrontar a Milei quien, por cierto, no cuenta con ningún mandatario de La Libertad Avanza.

“Nadie del gobierno ha convocado a los gobernadores a discutir el DNU ni la ley ómnibus. Todos se enteraron por los medios. No hay diálogo del gobierno nacional con las provincias. No hay interlocución política ni con el Presidente ni con los ministros“, es la contundente queja que han deslizadodesde las provincias a través de los medios.

Sobre el tema Ganancias, expresan: “Fue un compromiso que asumió él mismo (por Milei) en la reunión de los 24 gobernadores presentes porque las medidas electoralistas de Massa desfinanciaron a las provincias”.

Se refieren a la primera y única reunión entre Milei y los gobernadores en la que estos, en rigor, propusieron coparticipar con las provincias el impuesto al Cheque. El Presidente les dijo que no a esa idea pero aceptó reestablecer Ganancias compartiendo el costo político con ellos.

La verdad es que muchos de los gobernadores, sobre todos los peronistas que fueron reelegidos, no le dijeron nada a Massa cuando el gobierno anterior decidió exceptuar del pago de ese impuesto a una categoría, aunque eso significó el desfinanciamiento de las arcas provinciales. Y ahora pretenden lo que no le exigieron al ex postulante presidencial del PJ: repartir el impuesto a las transacciones bancarias, que hoy por hoy sólo se lo queda la Nación.

Milei, obsesionado con achicar el déficit, no quiere saber nada.

Juego político

El Presidente envió la ley ómnibus al Congreso pero esta no incluyó la reversión de Ganancias para la cuarta categoría. Ese proyecto, sin embargo, sí está incluido en el temario de sesiones extraordinarias, durante las cuales sólo puede tratar lo que propone el Poder Ejecutivo.

En efecto, el Presidente se guardó esa carta para negociar con las provincias el apoyo a la ley ómnibus. Esa negociación es lo que los mandatarios hoy quieren definir como “extorsión”. Opinable: el peronismo ha utilizado esa lógica en infinidad de oportunidades.

“Hay una mayoría importante de los gobernadores comprometidos y decididos a apoyar el rumbo que viene marcando el Presidente y gran parte de sus medidas, que están abiertos al diálogo y a la posibilidad de construir acuerdos parlamentarios. Pero nadie del Gobierno ni el Presidente ha convocado a elaborar una mayoría fuerte y amplia que apoye las reformas que están presentando”, citó ayer el diario Clarín a una fuente provincial para explicar el malestar.

Juntos por el Cambio -o lo que antes se conocía como la alianza entre PRO y la UCR- cuenta con diez gobernadores propios; los partidos provinciales tienen a Rolando Figueroa en Neuquén o Alberto Weretilneck en Río Negro, por ejemplo. Y el peronismo tiene unos ocho.

Ante los cuestionamientos provinciales, desde Casa Rosada aseguran que el diálogo con los gobernadores es constante a través del ministro del Interior, Guillermo Francos. Se sabe que Francos en los últimos días se reunió con el neuquino Figueroa y con el santafesino radical Maximiliano Pullaro pero, trascendió sólo por temas de gestión.